رئيس جنوب إفريقيا: «تكتل بريكس» يبحث تعزيز التنمية الاقتصادية

انطلقت فعاليات اليوم الثاني لقمة مجموعة دول «بريكس»، في جوهانسبرج، عاصمة جنوب إفريقيا، في مسعى لترسيخ دورها بالنظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، خلال كلمته في القمة، اليوم الأربعاء، أن شراكة بريكس تعد محركا أساسيا للنمو العالمي، مؤكدًا أن تكتل بريكس يبحث تعزيز التنمية الاقتصادية، ونسعى إلى ضم أعضاء جدد للتكتل.

وأضاف أن الفقر وانعدام المساواة أكبر التحديات التي تواجهنا، وأننا نواجه تحديات تغير المناخ ونسعى لمستقبل منخفض الكربون، وملتزمون بالعمل معا من أجل نمو الدول الأفريقية.