كيفية الإبلاغ عن سرقة الآثار المصرية في مصر والخارج.."خاص"

الإبلاغ عن سرقة الآثار المصرية المهربة في مصر أو الخارج ، أمر إنساني للحفاظ على الإرث التاريخي للبشرية، وعلى الجميع العمل على تحجيم أي عملية تهريب آثار والإبلاغ عنها فوريا عبر الطرق الشرعية.



قال شعبان عبدالجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار في تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك قناة تواصل عبر بوابة الحكومة المصرية بداخلها بوابة وزارة السياحة والآثار "المجلس الأعلي للآثار"، ويمكن تلقي البلاغ على الإيميل على مدار الساعة وتتفاعل معها، [email protected] أو الاتصال بـ الخط الساخن 19654 مع الحفاظ على حماية الشهود.

الإبلاغ عن سرقة الآثار



أشار مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار ،الي انه يمكن للأجانب على مستوى العالم التواصل مع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أو الويب سايت الخاص ببوابة الحكومة المصرية، التي بدورها تتواصل معنا لاتخاذ الإجراءات استرداد الآثار المُهربة بطرق غير شرعية.



أفاد أن القطع الأثرية المستردة بمجرد وصولها تتم معاينتها والتأكد من أثريتها ثم تدخل المعامل للترميم، ثم تضع لجنة سيناريوهات المتاحف العرض الخاص بها لوضعها في المتحف المناسب لها.

