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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستجدات الطقس| رمال مثارة وسحب رعدية قادمة من السودان تضرب مناطق بمصر

حالة الطقس
حالة الطقس

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من أقصى جنوب البلاد، وتحديدا مناطق (أبو سمبل -المجرى الملاحي لبحيرة ناصر)، وذلك بسبب الرمال المثارة الناتجة عن الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية شمال السودان.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود الأتربة والرمال المثارة على مدينة أبوسمبل أقصى جنوب البلاد️، تعمل على انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قالت إن الطقس اليوم، سيشهد نشاطا للرياح خلال ساعات اليوم، يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب البلاد، حيث يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس خلال ساعات الليل، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح خلال الطقس الأيام الحالية، على بعض المناطق الأخرى مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

ويشهد الطقس اليوم، تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 3 أمتار وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/ساعة

ويستمر فرص سقوط الأمطار خلال حالة الطقس الأيام القادمة، حيث تكون خفيفة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب وشلاتين) وقد تكون رعدية أحيانا في بعض الأوقات بنسبة حدوث 30% تقريبا.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الأيام الحالية، جاءت كالآتي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 36 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة
جنوب الصعيد 44 للعظمى والمحسوسة 45 درجة
جنوب سيناء 40 للعظمى والمحسوسة 43 درجة

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس اليوم درجات الحرارة

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