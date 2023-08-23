الصحة التركية تكشف حصيلة ضحايا حرائق الغابات

كشف وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن 83 شخصا تأثروا بحريق الغابة في جناق قلعة.

وأشار إلى أن 14 من المتضررين وصلوا إلى المستشفيات بواسطة سيارات الإسعاف المخصصة لموقع الحادث، كما وصل 48 شخصًا إلى المستشفيات الخارجية، بحسب "تركيا الآن".

وأضاف: "تم نقل 21 مريضا و13 مريضا للرعاية التلطيفية من مستشفى تشاناكالي محمد عاكف إرسوي الحكومي، كإجراء احترازي، تم أيضاً نقل 8 مرضى من دائرة الأمراض الصدرية باستخدام سيارات الإسعاف".

وأوضح قوجة أنه "تم إرسال 74 سيارة إسعاف و4 مركبات UMKE و32 مركبة خدمة في المحافظة إلى مكان الحادث مع سائقيها".

ويتم استخدام هذه السيارات والمركبات من أجل تقديم الرعاية الطبية الضرورية والمساعدة في عمليات الإنقاذ.

واندلع حريق هائل في غابات ولاية جناق قلعة التركية، وامتد بفعل الرياح ليصل إلى مسافة 15 كيلومترًا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل والبنية التحتية فقد تم إغلاق حركة السفن في مضيق الدردنيل بشكل مؤقت في كلا الاتجاهين نظراً لتأثير الحريق على الغابات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى استنفار الزوارق التابعة للمديرية العامة للسلامة الساحلية للاستعداد لأي طارئ يمكن أن يحدث على شاطئ البحر بسبب امتداد الحريق.