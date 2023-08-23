أخبار التعليم.. ضبط حالتي غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم..تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ضبط حالتي غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم، ورياضيات) صباح اليوم، الأربعاء، امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الفيزياء"، بإجمالي 19794 طالبا وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "التاريخ"، بإجمالي 4115 طالبا وطالبة أمام 277 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة

يتساءل طلاب الثانوية العامة عن معهد فني تمريض 2023 بالدرجات، والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة، وذلك بسبب توفيره فرص عمل حقيقة وتزامنا مع أعمال مكتب التنسيق، يسعى أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة لمعرفة معاهد التمريض في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات؟

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على ضرورة التنبيه للظروف الملتبسة التي يعيشها طلاب الثانوية العامة خلال فترة تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يعتبر هؤلاء الطلاب هدفًا رئيسيًا للنصابين الذين يستغلون عدم معرفتهم وعدم معرفة أولياء أمورهم بمتطلبات هذه الفترة الحساسة، لان النصابين يقدمون وعودًا مغلوطة تشمل الحصول على شهادات جامعية مزيفة، محاكين الألقاب والدرجات العلمية المرموقة بهدف إيقاع ضحاياهم في فخهم.

الدراسة اونلاين والتقييم بالابحاث|هل تقرر التعليم ذلك بعد ظهور متحورEG5 في مصر؟

نفى مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرارات رسمية بشأن جعل الدراسة أونلاين من البيت ، وعودة نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات في العام الدراسي الجديد بسبب ظهور حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر .

جامعة بنها: حريصون على اكتشاف الموهوبين وصقل مهاراتهم

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، غرفة الموسيقى بمركز رعاية الموهوبين والمُبدعين بالجامعة.

جامعة بنها تواصل تنظيم القوافل الطبية في قرية كفر عابد بطوخ

واصلت جامعة بنها، تنظيم القوافل الطبية بقرية كفر عابد مركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة "احنا معاك "، والتي أطلقتها الجامعة لرعاية الأسرة المصرية.

بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم وعلمي رياضة امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

تعاون بين جامعة حلوان وكيوشو ونجازاكي وكوماموتو اليابانية في الطب البديل

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وفدًا مرموقًا يضم البروفيسور كاواهارا، ممثل جامعة كيوشو وجامعة نجازاكي وجامعة كوماموتو في اليابان، بالإضافة إلى الدكتور تامر نصر، مدير مكتب جامعة كيوشو في القاهرة.