مواصفات وسعر هيونداي ازيرا 2024 بالسعودية| صور

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي ازيرا موديل 2024، وتظهر هيونداي ازيرا باللمسات فاخرة، وهي تعتبر الآن أفخم سيارات الصانع الكوري، وتنتمي ازيرا الي فئة السيارات السيدان.

مقصورة هيونداي ازيرا موديل 2024 بمحرك 6 سلندر

تمتلك هيونداي ازيرا موديل 2024 السيدان تصميم خارجي بالمسات راقية فخمة، وملامح مستقبلية وخاصة بالواجهة الأمامية، وبها مقصورة بتقنيات أمان متطورة وأداء قوي .

هيونداي ازيرا موديل 2024 بمحرك 6 سلندر

- مواصفات الأمان بـ هيونداي ازيرا

يوجد بسيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، عدد 7 وسائد هوائية، ونظام ثبات إلكتروني، ومكابح مانعة للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل، والتحكم في قوى الجر، ونظام تثبيت السرعة ، ونظام مساعد صعود المرتفعات، ونظام تحذير الخروج عن المسار، ونظام البقاء في المسار، وفرامل طوارئ ذاتية، ونظام التحذير من التصادم الأمامي، والتحذير من حركة المرور عند الرجوع للخلف، وكاميرا رؤية خلفية، وكاميرا 360 درجة، ونظام ركن تلقائي .

- محرك هيونداي ازيرا موديل 2024

سيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 بمحرك 6 سلندر

زودت سيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 بمحرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وتنتج قوة 300 حصان، وعزم دوران 359 نيوتن/متر، وتستهلك من الوقود 12.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- مواصفات هيونداي ازيرا موديل 2024

سيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 بمحرك 6 سلندر

تحتوي سيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 علي العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة منها ، مقدمة جديدة بشبك أمامي مستطيلي الحجم ويتوسطه شعار العلامة الكورية، وشريط إضاءة يمر بعرض السيارة على الشبك الأمامي من بين أبرز اللمسات الجمالية، وسقف منحدر للخلف، ونوافذ بدون إطارات، ومقابض أبواب مندمجة مع هيكل السيارة، وبها مرايات جانبية كهربائية، وإشارات انعطاف، وجنوط من الألمونيوم مقاس 19 بوصة.

هيونداي ازيرا موديل 2024 بمحرك 6 سلندر

بالإضافة الي أن هيونداي ازيرا موديل 2024 يوجد بها، مصابيح أمامية LED، وإضاءة نهارية LED، ومصابيح خلفية LED، ومقاعد أمامية كهربائية، وخاصية التدفئة والتبريد، وذاكرة حفظ لوضعية مقعد السائق وعجلة قيادة بتصميم رياضي، متعددة الوظائف، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ونظام صوتي فاخر من بوز مكون من 12 سماعة، وشاشة عدادات مقاس 12.3 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي مناطق، وشاحن لا سلكي

- سعر هيونداي ازيرا موديل 2024 بالسعودية

سيارة هيونداي ازيرا موديل 2024 بمحرك 6 سلندر

الفئة الأولي من سيارة هيونداي ازيرا 2024 تباع بسعر 157.935 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي ازيرا 2024 تباع بسعر 170.585 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي ازيرا 2024 تباع بسعر 183.235 ألف ريال سعودي .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي ازيرا 2024 تباع بسعر 201.635 ألف ريال سعودي