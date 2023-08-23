موبايل iPhone بأكثر من مليار جنيه ..بتفكر تشتريه ؟!

أغلى هاتف آيفون في العالم هو Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond الهاتف مصنوع من الذهب الوردي 24 قيراط ومرصع بـ 53 ماسة، بما في ذلك ماسة وردية ضخمة تزن 5.41 قيراط. يبلغ سعر الهاتف 48.5 مليون دولار.

تم صنع الهاتف iPhone 6 Pink Diamond من قبل شركة Falcon في موسكو، روسيا. الشركة متخصصة في صنع الهواتف الذكية الفاخرة. الهاتف متوفر في إصدار واحد فقط، وهو مصنوع خصيصًا لعملاء محددين.

الهاتف iPhone 6 Pink Diamond يتميز بتصميم فاخر للغاية. الهاتف مصنوع من الذهب الوردي 24 قيراط. الهاتف مرصع بـ 53 ماسة، بما في ذلك ماسة وردية ضخمة تزن 5.41 قيراط. الهاتف مغطى بطبقة من الماس الوردي، مما يجعله الهاتف الأكثر فخامة في العالم.

الهاتف iPhone 6 Pink Diamond ليس فقط فاخرًا، ولكنه أيضًا مزود بأحدث الميزات والتقنيات. الهاتف يحتوي على شاشة OLED بحجم 4.7 بوصة، ومعالج A8، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت. الهاتف يحتوي أيضًا على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 1.2 ميجابكسل.

الهاتف Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond هو الهاتف الأكثر فخامة في العالم. الهاتف متوفر في إصدار واحد فقط، وهو مصنوع خصيصًا لعملاء محددين. الهاتف يتميز بتصميم فاخر للغاية، وأحدث الميزات والتقنيات. الهاتف يكلف 48.5 مليون دولار.