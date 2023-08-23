عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل iPhone بأكثر من مليار جنيه .. بتفكر تشتريه ؟

موبايل iPhone بأكثر
موبايل iPhone بأكثر من مليار جنيه ..بتفكر تشتريه ؟!

أغلى هاتف آيفون في العالم هو Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond الهاتف مصنوع من الذهب الوردي 24 قيراط ومرصع بـ 53 ماسة، بما في ذلك ماسة وردية ضخمة تزن 5.41 قيراط. يبلغ سعر الهاتف 48.5 مليون دولار.

تم صنع الهاتف iPhone 6 Pink Diamond من قبل شركة Falcon في موسكو، روسيا. الشركة متخصصة في صنع الهواتف الذكية الفاخرة. الهاتف متوفر في إصدار واحد فقط، وهو مصنوع خصيصًا لعملاء محددين.

الهاتف iPhone 6 Pink Diamond يتميز بتصميم فاخر للغاية. الهاتف مصنوع من الذهب الوردي 24 قيراط. الهاتف مرصع بـ 53 ماسة، بما في ذلك ماسة وردية ضخمة تزن 5.41 قيراط. الهاتف مغطى بطبقة من الماس الوردي، مما يجعله الهاتف الأكثر فخامة في العالم.

الهاتف iPhone 6 Pink Diamond ليس فقط فاخرًا، ولكنه أيضًا مزود بأحدث الميزات والتقنيات. الهاتف يحتوي على شاشة OLED بحجم 4.7 بوصة، ومعالج A8، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت. الهاتف يحتوي أيضًا على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 1.2 ميجابكسل.

الهاتف Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond هو الهاتف الأكثر فخامة في العالم. الهاتف متوفر في إصدار واحد فقط، وهو مصنوع خصيصًا لعملاء محددين. الهاتف يتميز بتصميم فاخر للغاية، وأحدث الميزات والتقنيات. الهاتف يكلف 48.5 مليون دولار.

iPhone iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Max Imperial Crown Caviar مواصفات iPhone 14 Pro Max Imperial Crown iPhone 6 Pink Diamond Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

اشتر موبايل شاومي رائع وجديد.. بسعر 2400 جنيه فقط

عشان الاختيارات كتير.. كيف تشتري أفضل موبايل يدوم العمر معك؟

180 يوما للاستخدام بدون شحن.. أفضل تابلت في العالم وصل أخيرا

إزاي تخلي موبايلك فيه مساحة ليعمل بشكل أفضل

بسعر 300 ألف جنيه.. موبايل iPhone 15 الجديد بتصميم باربي

آيفون الغلابة.. موبايل شاومي توأم iPhone بسعر 4000 جنيه فقط

أفضل موبايل Oppo للفئة المتوسطة لعام 2023

اشتريه وأنت مغمض..مبيعات قوية جدا لهواتف OnePlus

ترشيحاتنا

مصرع ثاني مؤسس لمجموعة فاجنر في الطائرة المنكوبة المتجهة إلى موسكو

خطوة جديدة في طريق الـ2 مليون دولار| كهربا يقترب من تسوية أزمة غرامة الزمالك.. ماذا حدث؟

بعد فشل الصفقات .. قرار عاجل من الأهلي بشأن لجنة التخطيط

إعلام تابع لـ فاجنر يصدر بيانا عاجلا بعد مصرع يفجيني بريجوجين

لوحة طفلة تجلب اللعنة على من يشتريها .. ما القصة؟

«الروس لن يتراجعوا».. ذعر في أمريكا بسبب تلقي الجيش الأوكراني ضربات مدمرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ