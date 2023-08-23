اقتصاد السعودية|كرنفال بريدة يستقبل 8942 طنًا من التمور خلال 21 يومًا

كشف فريق الإحصاء بكرنفال بريدة للتمور، أن عدد السيارات الواردة للسوق، خلال 21 يومًا بلغت 22.806 سيارات محملة بنحو 8942 طنًا لأكثر من 45 نوعًا من التمور.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس” شهد الكرنفال، الذي تنظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة التمور ببريدة، إقبالًا كبيرًا من قبل التجار والمستهلكين، واعتدالًا ملموسًا في تداول الكميات الواردة للسوق.



يُذكر أن السوق وصل ذروته خلال هذه الأيام وازداد تدفقًا للتمور واعتدالًا للأسعار، إذ يشهد هذه الأيام مرحلته الذهبية في تدفق كميات التمور، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الجودة التي يستهدفها تجار ومستهلكي التمور، كما أن الكرنفال يتضمن فعاليات وبرامج ثقافية وتوعوية واجتماعية وترفيهية، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والحرفيين والأسر المنتجة.