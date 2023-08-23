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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلي بالكم.. دودو في الرنجة تسبب سرطان المرئ

صدى البلد

يعشق الكثير من المصريين تناول الرنجة ولكن هناك بعض الاخطاء عند تناولها التي يمكن ان تصيبك بالامراض وتسبب الوفاة

 

وقد نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور جديد عن الرنجة 

 

وقالت سماح " خلي بالكم من الرنجة .لازم تعامل حراريا بشكل جيد جدا خصوصا منطقة البطن بمافيها البطارخ


ليه لان فيه دودة خطيرة اسمها انيساكس سمبلكس بتكون موجودة في معظم الرنجة. .في حالة عدم تسخينها جيدا .


في حالة عدم التخلص من الدودة بيكون لها القدرة علي اختراق المريء في الإنسان وتسبب سرطان المريء 
وطبعا قد تؤدي للوفاة 


واحيانا تسبب صدمات عصبية في الصغار نتيجة تأثيرها علي بعض النهايات العصبية للخلايا 
احذروا شراء رنجه مجهولة المصدر .او غير صالحة بمعني  


الجسم متهالك لا يوجد لمعان علي الجلد والجلد غير متماسك 
انفجار البطن وظهور جزء من شوك السمك 
ريحة متعفنه ووجود مياه مدممة فيها 
في هذه الحالة لا تؤكل ويجب معاملة الرنجة السليمة حراريا بشكل محترم 
 

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