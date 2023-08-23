نائب يعلن دعمه للرئيس السيسي: أعاد مصر لمكانتها الدولية وحقق مستهدفات التنمية

أعلن النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، عن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال الانجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة، في جميع قطاعات الدولة.

وقال "دياب"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة الطفرة التي حققتها الدولة المصرية وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تمساك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعاد بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2023.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي أحدث طفرة في جميع المحاور التنموية، على رأسها التعليم والصحة والطاقاة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.

وشدد النائب أحمد دياب، على أن مصر نجحت في عهد الرئيس السيسي، في استعادة ريادتها الإقليمية والدولية، وهو ما يجعلنا نؤيده في الانتخابات المقبلة، للحفاظ على تلك المكانة.