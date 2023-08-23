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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | نجاة 1100 سيارة على متن السفينة المحترقة في هولندا... نهج مختلف| شركة تويوتا تزرع الطماطم الكرزية والفراولة بمصانعها

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات جميع إصدارات الصانع الصيني للسيارات الجديدة والمتطورة ، والتي تحتوي على العديد من المميزات والتكنولوجيات الحديثة.

بدأ إفراغ حمولة السفينة فيرمنتال هاي واي خلال الأسبوع الجاري، بعد أن اشتعلت في البحر نتيجة أسباب حتي الآن لا يعلم عنها أحد أي شيء، حيث تعرضت سفينة فيرمنتال هاي واي للحريق بالقرب من الساحل الهولندي الشهر الماضي .

اتجهت شركة صناعة السيارات تويوتا إلى زراعة بعض أنواع المحاصيل داخل مصنعين من مصانعها، وذلك باستخدام الحرارة المرتفعة، ونفايات ثاني أكسيد الكربون، وجاءت تلك الخطوة من تويوتا؛ من أجل الحفاظ على البيئة .

أعلنت شركة نيوتن الإمارتية الصينية عن أطلاق أول سيارة إماراتية كهربائية بالكامل ، ويطلق علي السيارة الكهربائية الإماراتية أسم " ميوز" ، وتم تصنيعها لتكون أول سيارة كهربائية إماراتية يتم صناعتها .

استدعت شركة نيسان اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات 236 ألف سيارة من طرازات سيارات نيسان سنترا

أعلن مزاد بيع السيارات RM Sotheby’s عن بيع سيارة جديدة وهي جاكوار XKSS موديل 1957 بسعر يصل الي 13205000 مليون دولار ، حيث انه تم إنتاج 25 سيارة من جاكوار XKSS فقط ، ولكن نشب حريق بمصنعها في ذلك الوقت وتم حرق 9 سيارات تماما ، ولم يتبقى منها حتي الآن إلا 16 سيارة فقط .

شيري تيجو 8 برو 2023 السفينة المحترقة شركة تويوتا تزرع الطماطم أول سيارة كهربائية إماراتية نيسان سنترا جاكوار XKSS موديل 1957

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