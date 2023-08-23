جاكوار XKSS موديل 1957 تباع بسعر 13 مليون دولار.. صور

أعلن مزاد بيع السيارات RM Sotheby’s عن بيع سيارة جديدة وهي جاكوار XKSS موديل 1957 بسعر يصل الي 13205000 مليون دولار ، حيث انه تم إنتاج 25 سيارة من جاكوار XKSS فقط ، ولكن نشب حريق بمصنعها في ذلك الوقت وتم حرق 9 سيارات تماما ، ولم يتبقى منها حتي الآن إلا 16 سيارة فقط .

سيارة جاكوار XKSS موديل 1957

بيعت سيارة جاكوار XKSS من طراز 707 الي شخص اعتباري عادي في الولايات المتحدة وحصل عليها من قبل تارج سيارات في كاليفورنيا، وبعدها قام ببيعها لـ سيدني كولبرج في سان فرانسيسكو.

جاكوار XKSS موديل 1957

قاد سيدني كولبرج سيارة جاكوار XKSS حتي عام 1973 ، وشارك بها في العديد من مضامير السباقات علي طول الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية .

سيارة جاكوار XKSS موديل 1957

تحتوي سيارة جاكوار XKSS علي ألواح هيكل جديدة للسيارة، وتم تحويل طلائها من اللون الأسود إلى اللون الأزرق الحالي، وشاركة في سباق لومان كلاسيك في يونيو عام 1978 وتم بيعها مرة أخرى في عام 1992.

جاكوار XKSS موديل 1957



خلال السنوات الأخيرة الماضية تم إزالة رأس أسطوانة محرك سيارة جاكوار XKSS وتنظيفه، وتم إعادة بناء الكربوراتورات، وتجديد الفرامل، وتركيب أسلاك توصيل جديدة، وتلقت إصلاحات في الطلاء والتنجيد، وقطعت سيارة جاكوار XKSS مسافة تصل الي 41.094 كم/ساعة في وقت المزاد .

- محرك جاكوار XKSS

سيارة جاكوار XKSS موديل 1957

تستمد سيارة جاكوار XKSS موديل 1957 قوتها من محرك 8 سلندر سعة 4300 سي سي، ويعمل المحرك بنظام الحقن المباشر للوقود و يعتمد على فرق الضغط الزمني لتحقيق ذلك، وينتج قوة تصل الي 250 حصان .

محرك جاكوار XKSS موديل 1957

بالإضافة إلى ذلك، يتميز أيضًا بتصميمه المتين، ويتمتع بقدرة استجابة فائقة وعزم دوران قوي. كما يعمل المحرك بشكل سلس وهادئ، مما يوفر تجربة قيادة ممتعة ومريحة.