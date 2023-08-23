هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن قياس الحرارة عن بعد والكشف عن مرض الحمى.

ويقول المنشور " تقوم العديد من المدارس والشركات وأماكن الرعاية الصحية بفحص الزائرين بحثًا عن الحمى.​

يسمح مقياس الحرارة عن بُعد للناس بالبقاء بعيدًا عن بعضهم البعض؛ حيث لا يتطلب ملامسة الجلد، مما يقلل من خطر انتشار العدوى، ويوفر الوقت.​

يمكن استخدام مقاييس الحرارة عن بعد على الجبهة (الشريان الصدغي) أو الأذن (طبلة الأذن).​

ونبهت هيئة الدواء المصرية إن تجاهل الحمى قد يسبب مضاعفات خطيرة، ويجب استشارة الطبيب على الفور.​