هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن قياس الحرارة عن بعد والكشف عن مرض الحمى.
ويقول المنشور " تقوم العديد من المدارس والشركات وأماكن الرعاية الصحية بفحص الزائرين بحثًا عن الحمى.
يسمح مقياس الحرارة عن بُعد للناس بالبقاء بعيدًا عن بعضهم البعض؛ حيث لا يتطلب ملامسة الجلد، مما يقلل من خطر انتشار العدوى، ويوفر الوقت.
يمكن استخدام مقاييس الحرارة عن بعد على الجبهة (الشريان الصدغي) أو الأذن (طبلة الأذن).
ونبهت هيئة الدواء المصرية إن تجاهل الحمى قد يسبب مضاعفات خطيرة، ويجب استشارة الطبيب على الفور.