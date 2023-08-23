طفلة تنام بجوار أمها المتوفاة 6 أيام كاملة.. اعرف التفاصيل

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "ظنتها نائمة .. طفلة في مصر رقدت بجوار أمها 6 أيام".

وأضاف التقرير أن الطفلة ظلت بجوار أمها المتوفاة لمدة 6 أيام لظنها أنها نائمة ولكن بعد تلك المدة شعرت بالجوع والعطش الشديد فبكت وسمع الجيران صوتها وتبين أن والدتها متوفاة بجانبها.

وتابع التقرير أن تم نقل الأم المتوفاة والتي تدعي إيمان وتبلغ من العمر 31 عام للمشرحة بمستشفي الغردقة العام وأجرت السلطات الأمنية التحريات لاستكمال التفاصيل.

وبعد التحقيقات وتقرير الطب الشرعي، تم التأكد من هوية الأم التي تدعى إيمان، وعمرها 31 عامًا.

وتوفيت قبل 6 أيام وهي من مدينة قلين في كفر الشيخ. لم تكن هناك أي مؤشرات على هذه الكارثة التي كانت تنتظر اكتشافها.