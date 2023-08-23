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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طفلة تنام بجوار أمها المتوفاة 6 أيام كاملة.. اعرف التفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "ظنتها نائمة .. طفلة في مصر رقدت بجوار أمها 6 أيام".

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جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

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مأساة في الغردقة| طفلة ترقد بجوار جثمان والدتها المتوفاة لمدة 6 أيام.. تعرف كيف عاشت؟!

 

وأضاف التقرير أن الطفلة ظلت بجوار أمها المتوفاة لمدة 6 أيام لظنها أنها نائمة ولكن بعد تلك المدة شعرت بالجوع والعطش الشديد فبكت وسمع الجيران صوتها وتبين أن والدتها متوفاة بجانبها.

 

وتابع التقرير أن تم نقل الأم المتوفاة والتي تدعي إيمان وتبلغ من العمر 31 عام للمشرحة بمستشفي الغردقة العام وأجرت السلطات الأمنية التحريات لاستكمال التفاصيل.

 

وبعد التحقيقات وتقرير الطب الشرعي، تم التأكد من هوية الأم التي تدعى إيمان، وعمرها 31 عامًا. 

 

وتوفيت قبل 6 أيام وهي من مدينة قلين في كفر الشيخ. لم تكن هناك أي مؤشرات على هذه الكارثة التي كانت تنتظر اكتشافها.

السلطات الأمنية الجوع والعطش الغردقة تقرير الطب الشرعي قناة العربية مستشفى الغردقة العام مستشفى الغردقه

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