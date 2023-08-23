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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يبحث مع مسئولي معرض فيبو الألماني استعدادات استضافة نسخته الثانية

صدى البلد

عبر خاصية الفيديو كونفرانس التقي اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة براور فلوريان  مسؤول معرض " FiBo "  بالمانيا والتى تعد اكبر شركة بأوروبا لتنظيم المعارض الرياضية الدولية .
وتناول اللقاء امكانية التعاون بين اسبورت اكسبو بمصر ومسؤلي معرض فيبو والتى تنظمه شركة "REED " 
ورحب وزير الرياضة بمسؤلي المعرض الالمانى  خلال الاتصال ، مضيفا الى رغبتهم فى التواجد بالشرق الاوسط وبخاصة مصر وذلك بعد النجاح الكبير الذي حدث فى تنظيم مصر للمعرض بنسخته الأولى والذي لاقي تفاعل كبير من العديد من الشركات والاندية والمستثمرين فى المجال الرياضي للمشاركة فى النسخة الثانية والتى من المقرر تنفيذها فى مصر فى فبراير ٢٠٢٤ من العام المقبل .
ولفت وزير الرياضة انه من المتوقع  مشاركة ٢٠٠ مشارك فى النسخة الثانية  ما بين اندية رياضية وشركات ومستثمرين فى المجال الرياضى والعديد اصحاب التوكيلات والاكاديميات الرياضية .
واشار صبحي الى ان المعرض سيقدم العديد من الفعاليات الجديدة والمتنوعة ومنها تنفيذ اكبر مسابقة للألعاب الإلكترونية بجانب تنفيذ اول " sport fashion show" بالاضافة الى زيادة مساحة المعرض لتصل الى ضعف النسخة الماضية .
واضاف الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على انه سوف يتم دعوة جميع الوزراء الشباب والرياضة العرب وكافة الهيئات العربية الرياضية الى المعرض بنسخته الثانية بالاضافة الى عقد مؤتمر عربي افريقي على هامش الفاعليات لبحث المستجدات على الساحة الرياضية العربية والافريقية 
مشيرا الى ان النسخة الثانية من اسبورت اكسبو سيكون  مهرجان الرياضة الأول والاكبر بالشرق الاوسط


يذكر أن مؤتمر ومعرض "Sports Expo Egypt 2023" والذي نظم فى مصر  بنسخته الاولى فى فبراير الماضي قد  شهد مشاركة عربية وإفريقية. وتم تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والمسابقات المختلفة خلال أيام المعرض، كما ضم مجالات عديدة تنوعت ما بين عرض الأجهزة الرياضية المختلفة، ومستلزمات الملاعب بأنواعها، والمكملات الغذائية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادي والأكاديميات الرياضية.
شارك فى الجلسة براور فلوريان منظم معرض فيبو وفرانك هوفمان الشركة المنفذه لمعرض اكسبو تك بمصر  والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية وحازم حمادة رئيس شركة دلتا كونيكس.
 

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