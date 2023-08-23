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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس حزب الوفد يكشف عن برنامجه بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية

عبد السند يمامة رئيس
عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن تم الاتفاق داخل الحزب على خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا للمناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي، مؤكدا أن كافة الاختلافات داخل حزب الوفد حول ترشح أكثر من حزب تم انتهاؤها، ولا يوجد أي اختلافات في الوقت الحالي، وتم الاتفاق بشكل كامل داخل الحزب على ترشحه. 

رئيس حزب الوفد يكشف عن برنامجه الانتخابي 

وأضاف "يمامة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تعيش مناخ ديموقراطي كبير في الوقت الحالي، ولديه يقين وعلم كبير أن الانتخابات الرئاسية ستكون بكل شفافية، وما تسفر عنه نتيجة الانتخابات ستكون هي الحكم النهائي. 

وتابع رئيس حزب الوفد، أن الإشراف القضائي على الانتخابات يضمن أن تكون نتيجة الانتخابات عادلة، ومؤسسات الدولة على الحياة من الانتخابات الرئاسية القادمة. 

وأردف، أن حزب الوفد اتخذ القرار بخوض الانتخابات الرئاسية، بترشيح رئيس الحزب، موجهًا رسالة للصحافة والإعلام الذي أكد من خلالها خوض الحزب للانتخابات، "حزب الوفد يتميز أن لديه لجان في المدن والمراكز في كافة أنحاء الجمهورية، وهم سيكونون قواعد الحزب لمتابعة العملية الانتخابية". 

واستكمل، أن حزب الوفد غني بأعضائه، ولم تمس يده ودائع الحزب الموجودة، ويتم العمل على الإنفاق على الحزب دون النظر لتلك الودائع، مشيرًا إلى أنه سيلتقي بأعضاء حزب الوفد بشأن تمويل حملته الانتخابية، وسيكون هناك حساب خاص به بشأن تمويل حملته الانتخابية. 

وواصل: "الحزب مهتم بالانتخابات الرئاسية والمشاركة في الحياة السياسية، والوفديين مهتمين جدا بالانتخابات ومشاركتنا فيها، وهم هيكونوا موجودين لتمويل الحملة الانتخابية خلال الفترة المقبلة". 

الأزمة الاقتصادية تجاوزت أن يكون هناك مشروع للإصلاح، مصر تحتاج لمشروع للإنقاذ الاقتصادي، وتلك النقاط ستكون هي التي يعمل عليها برنامجه الانتخابي. 

حزب الوفد عبد السند يمامة الانتخابات الرئاسية أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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