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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

يحدث في الزمالك| اختفاء عقود إمام عاشور.. شروط لتجديد فتوح.. وتطورات غرامة كهربا

أحمد فتوح
أحمد فتوح

ضربت العديد من الأزمات نادي الزمالك اليوم الأربعاء حيث تم اكتشاف اختفاء عقد إمام عاشور المنتقل حديثا الي صفوف النادي الأهلي.


وفرض أحمد فتوح نجم نادي الزمالك شروطه من أجل التجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة.

كما تم الكشف عن آخر التطورات في غرامة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي الخاصة بنادي الزمالك.

صدى البلد يسلط الضوء على الأحداث الساخنة اليوم الأربعاء في نادي الزمالك.

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شروط فتوح للتجديد مع الزمالك
 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك التطورات في ملف تجديد أحمد فتوح جناح أيسر القلعة البيضاء. 


قال المصدر ان أحمد فتوح طلب 30 مليون جنيه في الموسم من أجل التجديد مع نادي الزمالك.

 تابع: وهو نفس المبلغ الذي يحصل عليه زميله أحمد سيد زيزو وتمت ترضيته بالعقد الأخير، من أجل عدم الرحيل إلي قطر في الموسم الماضي. 


أضاف : أحمد فتوح يريد رد الاعتبار بعد ما تعرض له من اتهامات بتناول مواد محظورة رفقة زميله عبدالله جمعة.


أشار إلى أن أحمد فتوح طلب الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة كاملة التي تقدر بنحو 7 مليون جنيه.


استطرد: أحمد فتوح قدم تقارير طبية تثبت إصابته للحصول على نسبة المشاركة التي تم خصمها من راتبه وقت إصابته.


وينتظر أحمد فتوح الموافقة على مطالبه بعد تدخل أحد رجال الأعمال لإنهاء أزمة التجديد على العقود.

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اختفاء عقود ومستندات في الزمالك

اكتشفت اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون نادي الزمالك اختفاء 3000 عضوية من الاشتراكات بالزمالك.


وشهد نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل حيث فوجئت اللجنة الثلاثية التي تسلمت القلعة البيضاء اختفاء احد عقود اللاعبين الراحلين. 


وفوجئت اللجنة المنوط بها تسلم نادي الزمالك باختفاء عقد بيع امام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي قبل رحيله الي النادي الأهلي.


وأكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ان اختفاء عقد إمام عاشور وانتقاله الي نادي ميتلاند الدانماركي يعني ضياع ٣ مليون دولار الخاصة بالقلعة البيضاء فى الصفقة.

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أزمة غرامة كهربا

يدرس مسئولو النادي الأهلي، التواصل مع إدارة نادي الزمالك الجديد، والتي تم تعيينها بعد رحيل مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، والإدارة السابقة التي تقدمت باستقالتها؛ من أجل تسوية غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي لصالح الزمالك، والتي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار.

جاء ذلك؛ من أجل مساندة نادي الزمالك في الأزمة المالية الراهنة، وإنهاء بعض الأزمات، من خلال الموافقة على تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا.

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