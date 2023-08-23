أستاذ تاريخ : سعد زغلول لعب دورا مهما في مسيرة الحركة الوطنية المصرية

قال الدكتور جمال شقرة استاذ التاريخ في جامعة عين شمس إن سعد زغلول رمز من رموز الحركة الوطنية المصرية، ولعب دورا مهما في تاريخ الحركة الوطنية المصرية وفي تاريخ مصر.



وأضاف شقرة خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc أن الزعيم سعد زغلول ولد عام ١٨٥٨ كما أن هناك خلافا على تاريخ مولده ولكن قبل مولده بـ ٢٤ ساعة وقعت مصر في فترة الاستعمار البريطاني.



وأوضح أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس أن الحركة الوطنية المصرية عند ظهور الشاب العظيم مصطفي كامل وادى دوره في مواجهة الاستعمار الإنجليزي وبعده ظهر الزعيم محمد فريد ثم الحياة الحزبية بالمرحلة الأولي وهذا هو المناخ الذي تعلم فيه سعد زعلول وبدأ يتولي دوره في قيادة الحركة الوطنية المصرية.

ظهور دور سعد زغلول مع الحرب العالمية الاولى

واستطرد أن دور سعد زغلول ظهر مع الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٩ عندما أعلنت الحماية البريطانية على مصر وهذا يعتبر حدثا خطيرا فيما يتعلق بالوضع السياسي لمصر ووقوع مصر في فترة الإستعمار والحماية البريطانية.