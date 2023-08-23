عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تاريخ : سعد زغلول لعب دورا مهما في مسيرة الحركة الوطنية المصرية

سعد زغلول
سعد زغلول

قال الدكتور جمال شقرة استاذ التاريخ في جامعة عين شمس إن سعد زغلول رمز من رموز الحركة الوطنية المصرية، ولعب دورا مهما في تاريخ الحركة الوطنية المصرية وفي تاريخ مصر.


وأضاف شقرة خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc أن الزعيم سعد زغلول ولد عام ١٨٥٨ كما أن هناك خلافا على تاريخ مولده ولكن قبل مولده بـ ٢٤ ساعة وقعت مصر في فترة الاستعمار البريطاني.


وأوضح أستاذ التاريخ في جامعة عين شمس أن الحركة الوطنية المصرية عند ظهور الشاب العظيم مصطفي كامل وادى دوره في مواجهة الاستعمار الإنجليزي وبعده ظهر الزعيم محمد فريد ثم الحياة الحزبية بالمرحلة الأولي وهذا هو المناخ الذي تعلم فيه سعد زعلول وبدأ يتولي دوره في قيادة الحركة الوطنية المصرية.

ظهور دور سعد زغلول مع الحرب العالمية الاولى

واستطرد أن دور سعد زغلول ظهر مع الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٩ عندما  أعلنت الحماية البريطانية على مصر وهذا يعتبر حدثا خطيرا فيما يتعلق بالوضع السياسي لمصر ووقوع مصر في فترة الإستعمار والحماية البريطانية.

أستاذ التاريخ سعد زغلول تاريخ الحركة الوطنية المصرية فترة الإستعمار البريطاني الحركة الوطنية المصرية تاريخ الحركة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

بعد فشل الصفقات .. قرار عاجل من الأهلي بشأن لجنة التخطيط

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا .. ونداء عاجل من اليابان لشعبها

الخارجية الأمريكية تعلن متابعتها لتقارير حادث تحطم طائرة فاجنر في موسكو

زيادة 200 دولار في مقابل 10 مزايا جديدة.. اعرف مواصفات سلسلة iPhone 15 القادمة

الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

الاوراق المطلوبه للتقديم لوظائف شركة الكهرباء 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. كليات للشعبة الأدبية تقبل من 50%|تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالكم.. دودو في الرنجة تسبب سرطان المرئ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البنجر؟

بدون مواد حافظة ونفس الطعم.. سر طريقة عمل الكاتشب في المصانع

ما هي الفواكه المسموح بها لمريض السكري؟

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ