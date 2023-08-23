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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك هام من الجزائر بشأن الأزمة في النيجر

وزير خارجية الجزائر
وزير خارجية الجزائر

 

 

وصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري ، أحمد عطاف، مساء اليوم بأبوجا، عاصمة جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث أجرى فور وصوله مشاورات مطولة مع نظيره النيجيري، يوسف مايتما توجار.

ووفق بيان للخارجية الجزائرية  فإن “المحادثات تمحورت بين الطرفين حول الأزمة في جمهورية النيجر وتطوراتها وآفاق تعزيز الجهود الرامية لبلورة حل سلمي لها بالشكل الذي يضمن العودة إلى النظام الدستوري في البلاد ويجنبها مخاطر التدخل العسكري التي لا يمكن التنبؤ بها”.

في هذا الإطار، تبادل الطرفان المعلومات والتحاليل حول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها البلدان للمساهمة في إنهاء هذه الأزمة في جوارهما المشترك، حيث تم التنويه على وجه الخصوص بالمبادرات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا نظيره النيجري بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.

وفي الختام، اتفق الوزيران  على مواصلة وتعزيز التنسيق بين البلدين في قادم الأيام بغية استغلال كافة الفرص المتاحة لتفعيل الحل السياسي وعدم تفويت أي منها لضمان استعادة الأمن والاستقرار في النيجر بطريقة مستدامة.

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