رغم قصة الحب الكبيرة | سيف عبد الرحمن تزوج بعد رجاء حسين

قال الفنان سيف عبد الرحمن، إنه تزوج الفنانة رجاء حسين وعاش معها قصة حب عظيمة ولكنهما انفصلا وتزوج بعد انفصالهما، مؤكدا أن رجاء زوجة مخلصة ووفية ولها شخصية محددة وقوية وواضحة وصريحة وخفيفة الظل.



وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه بالإعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية etc أنها والدة أبنائه وعاشت على تربية أبنائها بشكل طيب وخلوق.



وأشار سيف عبد الرحمن أن رجاء حسين انفصلت عنه وقبل انفصالهما هي التي نصحته لأن يتزوج غيرها، لأنها على معرفة تامة بأنه لا يستطيع العيش بمفرده، مضيفا أنه انفصل عنها بعدعلمها بعدم قدرتها على إعطائها لحقوقه.

لم يعش معها

وتابع: أنها فضلت العيش بفيلتها بمدينة أكتوبر مع أبنائها ولكن لا يستطيع العيش بجانبهم في أكتوبر لأنه يعمل بالقاهرة ويسكن بالمهندسين، وكان دائم الزيارات لها ولأولادها يوما آخر الأسبوع.



ولفت سيف عبد الرحمن أنه حاول معرفه رجاء حسين بزوجته الجديدة وحاول أن يخلق ألفة بينهما.