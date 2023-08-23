عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم قصة الحب الكبيرة | سيف عبد الرحمن تزوج بعد رجاء حسين

الفنان سيف عبد الرحمن
الفنان سيف عبد الرحمن

قال الفنان سيف عبد الرحمن، إنه تزوج الفنانة رجاء حسين وعاش معها قصة حب عظيمة ولكنهما انفصلا وتزوج بعد انفصالهما، مؤكدا أن رجاء زوجة مخلصة ووفية ولها شخصية محددة وقوية وواضحة وصريحة وخفيفة الظل.


وأضاف عبد الرحمن خلال لقائه بالإعلامية إنجي أنور ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية etc أنها والدة أبنائه وعاشت على تربية أبنائها بشكل طيب وخلوق.


وأشار سيف عبد الرحمن أن رجاء حسين انفصلت عنه وقبل انفصالهما هي التي نصحته لأن يتزوج غيرها، لأنها على معرفة تامة بأنه لا يستطيع العيش بمفرده، مضيفا أنه انفصل عنها بعدعلمها بعدم قدرتها على إعطائها لحقوقه.

 

لم يعش معها

 

وتابع: أنها فضلت العيش بفيلتها بمدينة أكتوبر مع أبنائها ولكن لا يستطيع العيش بجانبهم في أكتوبر لأنه يعمل بالقاهرة ويسكن بالمهندسين، وكان دائم الزيارات لها ولأولادها يوما آخر الأسبوع.


ولفت سيف عبد الرحمن أنه حاول معرفه رجاء حسين بزوجته الجديدة وحاول أن يخلق ألفة بينهما.

رجاء حسين سيف عبد الرحمن زوجة مخلصة تزوج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة إلى موسكو

لحظة تحطم طائرة قائد مجموعة فاجنر الروسية | شاهد

يحدث في الزمالك| اختفاء عقود إمام عاشور.. شروط لتجديد فتوح.. وتطورات غرامة كهربا

ترشيحاتنا

كونغولي أو سنغالي .. فرج عامر يكشف تفاصيل مهمة عن مهاجم الأهلي الجديد

بيان طارئ من وكالة النقل الجوي الروسية بشأن طائرة قائد فاجنر المنكوبة

انتقام بوتين .. أول تعليق من المخابرات الأمريكية على مصرع قائد فاجنر

أعلنت الطوارئ .. إسرائيل تستعد لزلازل عنيفة

ميمي جمال تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان صلاح السعدني .. فيديو

بينها مصر| بعد اتفاق بريكس على زيادة أعضاء المجموعة.. ما الدول المرشحة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تحمي أطفالك من انتشار القمل بينهم

بدون مواد حافظة .. طريقة تحضير مربى التين في المنزل

خلي بالكم.. دودو في الرنجة تسبب سرطان المرئ

الأهلي قوى قلبه| نجم الزمالك يضع شرطا للتجديد.. هل سيرحل للقلعة الحمراء؟

فيديو

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ