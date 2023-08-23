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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الجيش الأبيض.. عميدة طب بنات الأزهر بالقاهرة تهنئ الدفعة 51

الدفعة 51
الدفعة 51

قدمت الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، التهنئة إلى بناتها خريجات الدفعة الـ 51  وإلى أسرهن.

عميدة طب بنات الأزهر بالقاهرة تهنئ الدفعة 51

وقالت عميدة الكلية لبناتها الخريجات: عليكن أن تشعرن بالفخر لانتمائكن إلى قلعة العلم وقبلة العلماء جامعة الأزهر.

وطالبت عميدة كلية الطب الخريجات بالجد والاجتهاد، وضرورة الاهتمام بالمرضى وتخفيف آلامهم وفقًا للقسم الذي نقسم عليه.

وقدمت الدكتورة إيمان الشال، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى الخريجات، وعبرت عن سعادتها وفخرها وهي تري سفيرات الأزهر الشريف من خريجات الدفعة 51.

كما عبرت الدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، عن سعادتها البالغة وهي تشاهد هذا الحصاد الجميل الذي يعد ثمرة سنوات من  الكفاح والدراسة على مدار سنوات.

وعبرت عن اعتزازها وفخرها بالانتماء إلى جامعة الأزهر مهد الوسطية وقلعة الاعتدال، مشيرة إلى أنها تباهي الدنيا بخريجات الدفعة الـ 51 من الجيش الأبيض.

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تخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعم متواصل من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ انطلقت فعاليات تخريج الدفعة 51 من طبيبات المستقبل بكلية طب البنات بالقاهرة.

وقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى طبيبات المستقبل، وإلى أولياء أمورهن في يوم الحصاد.

ووجه الشربيني نصائح لبناته الخريجات جاء فيها: أنتن صاحبات أشرف مهنة، حافظن على أسرار المرضى، فأنتن مؤتمنات عليهم، فكن على قدر الأمانة، وتسلحن بالعلم والمعرفة، وفي ختام كلمته وجه الشكر والتقدير إلى كلية طب البنات؛ لجهودها المثمرة مع هذه الدفعة.

وقدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، التهنئة بتخرج الدفعة 51 تلك الدفعة المتميزة علمًا وخلقًا، ورحب بالحضور جميعًا.

وأشاد بجهود كلية طب البنات بالقاهرة؛ أول كلية في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد، بجانب حصول الكلية على شهادة الأيزو، وشهادة التميز الحكومي.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات جامعة الأزهر السابقين، وعمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

عميدة كلية طب بنات الأزهر الدفعة 51 الجيش الابيض جامعة الأزهر

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