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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رسميا نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف، نتيجة التنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، بعدما تم غلق باب التقديم للأزهر 2023 في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، في 17 يوليو 2023، والذي كان قد بدأ في 25 يونيو الماضي، على بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة تنسيق الأزهر رياض الأطفال

وأتاحت بوابة الأزهر الإلكترونية الاستعلام عن نتيجة التنسيق الإلكتروني للأزهر للمتقدمين في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد.

ويمكن الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة النتيجة من هنا

 

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ووفرت بوابة الأزهر الإلكترونية رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري.
ويمكن الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري من هنا واتباع الخطوات حتى تظهر نتيجة التقديم.

المعاهد الأزهرية


ويدخل ولي الأمر على رابط الاستعلام ويكتب الرقم القومي للتلميذ والمدون على شهادة الميلاد الخاصة بالتلميذ، وستظهر له النتيجة في الحال.

شروط التقديم في الأزهر 2023

1 - يكون الحد الأدنى لسن التقديم في المستوى الأول لرياض الأطفال هو 4 سنوات ، في أول أكتوبر 2023 ويكون الحد الأقصى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما.
2 - يكون الحد الأدنى لسن التقديم في الصف الأول الابتدائي المتقدمين الجدد هو 6 سنوات في أول أكتوبر 2023 والحد الأقصى 9 سنوات.

3 -  على أولياء الأمور مراعاة الدقة عند التسجيل ويقع على مسئوليته صحة البيانات المسجلة واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه.

4 - على ولي الأمر متابعة موقع التنسيق حتى ظهور نتيجة التنسيق وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.

5 - يتم تصعيد أطفال المستوى الأول بالعام الدراسي المنقضي للمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد ذاته دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك.

6 - يتم تصعيد أطفال المستوى الثاني بالعام الدارسي المنقضي بالمعهد للصف الأول الابتدائي بالمعهد ذاته دون حاجة ولي الأمر إلى تقديم إلكتروني مع مراعاة استيفاء أي مستندات أخرى تكون لازمة في هذا الشأن.

7  - يجوز لولي أمر الطفل الحاصل على المستوى بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2022-2023 التقديم إلكترونيا لابنه أو ابنته في تنسيق الصف الأول الابتدائي في معهد ليس به مرحلة رياض أطفال ، إذا كان مستوفيا وشروط القبول المقررة في هذا المعهد ، وحال وجود أماكن شاغرة مع احتفاظه بمكانه الأصلي حال عدم قبوله في التنسيق الجديد.

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