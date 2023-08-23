احتفلت جامعة الأزهر برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعم متواصل من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ بتخريج الدفعة 51 من طبيبات المستقبل بكلية طب البنات بالقاهرة.

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

وقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى طبيبات المستقبل، وإلى أولياء أمورهن في يوم الحصاد.

ووجه الشربيني نصائح لبناته الخريجات جاء فيها: أنتن صاحبات أشرف مهنة، حافظن على أسرار المرضى، فأنتن مؤتمنات عليهم، فكن على قدر الأمانة، وتسلحن بالعلم والمعرفة، وفي ختام كلمته وجه الشكر والتقدير إلى كلية طب البنات؛ لجهودها المثمرة مع هذه الدفعة.

وقدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، التهنئة بتخرج الدفعة 51 تلك الدفعة المتميزة علمًا وخلقًا، ورحب بالحضور جميعًا.

وأشاد بجهود كلية طب البنات بالقاهرة؛ أول كلية في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد، بجانب حصول الكلية على شهادة الأيزو، وشهادة التميز الحكومي.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات جامعة الأزهر السابقين، وعمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

أفريقيا في القلب من أجل المناخ

وانطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على التوعية بمخاطر التحديات المناخية وأثرها على مختلف دول العالم؛ نظمت جامعة الأزهر الملتقى البيئي العاشر الذي يقام تحت عنوان: «أفريقيا في القلب من أجل المناخ» تحت شعار: «بيئتنا حياتنا» في دورته الثانية أمس الثلاثاء وعلى مدار ثلاثة أيام؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

وأشار إلى أن الملتقى العاشر الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.