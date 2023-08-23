عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

طب بنات الأزهر
طب بنات الأزهر

احتفلت جامعة الأزهر برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعم متواصل من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ بتخريج الدفعة 51 من طبيبات المستقبل بكلية طب البنات بالقاهرة.

طب بنات الأزهر بالقاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 51 طبيبات المستقبل

وقدم الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة إلى طبيبات المستقبل، وإلى أولياء أمورهن في يوم الحصاد.

ووجه الشربيني نصائح لبناته الخريجات جاء فيها: أنتن صاحبات أشرف مهنة، حافظن على أسرار المرضى، فأنتن مؤتمنات عليهم، فكن على قدر الأمانة، وتسلحن بالعلم والمعرفة، وفي ختام كلمته وجه الشكر والتقدير إلى كلية طب البنات؛ لجهودها المثمرة مع هذه الدفعة.

وقدم الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، التهنئة بتخرج الدفعة 51 تلك الدفعة المتميزة علمًا وخلقًا، ورحب بالحضور جميعًا.

وأشاد بجهود كلية طب البنات بالقاهرة؛ أول كلية في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة تجديد الاعتماد، بجانب حصول الكلية على شهادة الأيزو، وشهادة التميز الحكومي.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات جامعة الأزهر السابقين، وعمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

 

أفريقيا في القلب من أجل المناخ

وانطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على التوعية بمخاطر التحديات المناخية وأثرها على مختلف دول العالم؛ نظمت جامعة الأزهر الملتقى البيئي العاشر الذي يقام تحت عنوان: «أفريقيا في القلب من أجل المناخ» تحت شعار: «بيئتنا حياتنا» في دورته الثانية أمس الثلاثاء وعلى مدار ثلاثة أيام؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

 وأشار إلى أن الملتقى العاشر الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

الأزهر جامعة الأزهر شيخ الأزهر الدفعة 51 من طبيبات المستقبل طبيبات المستقبل طب البنات بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

ترشيحاتنا

الحشاشين | ميمي جمال تكشف حقيقة اعتزالها الفن

قوات كييف ترفع العلم الأوكراني في قرية روبوتين بـ زابوريجيا.. فيديو

مصرع قائد فاجنر في حادث تحطم طائرة متجهة لموسكو

هل يجوز قضاء أذكار المساء بعد المغرب؟ ردد أفضل 12 ذكرا يحبها الله

تفاصيل آخر زيادة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيئة الدواء تفجر مفاجأة عن انتشار الحمى

لأول مرة في التاريخ| الأهلي هيلبس أبيض ؟.. شاهد التشيرت الجديد

أطعمة تقوي المناعة.. لا تتخلى عنها

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

فيديو

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

أبرزهم زيزو وفتوح .. الزمالك يحسم الجدل حول رحيل ثلاثي الفريق «فيديوجراف»

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ