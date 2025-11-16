غدًا.. حلقة نقاش للمخرج والمنتج علي العربي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما المقامة ضمن الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تعقد غدًا الاثنين، حلقة نقاشية مع المخرج والمنتج علي العربي بعنوان: "الإنتاج المشترك: بين الهوية ومتطلبات السوق".

وخلال الجلسة، يتناول العربي تجربته في التعاونات السينمائية الدولية، وكيف استطاع من خلال شركته Ambient Light عبور القارات وتقديم أعمال تحمل قصصًا إنسانية قادرة على الوصول إلى جمهور عالمي.

كما يتحدث العربي عن فيلمه الجديد "52 Blue"، مسلّطًا الضوء على تجربة الإنتاج المشترك بين مصر والهند، وما يتطلبه بناء شراكات إبداعية تتجاوز الحدود والثقافات.

ويُعد علي العربي واحدًا من أبرز الأسماء العربية في مجال السينما العالمية والإنتاج المشترك، إذ شاركت أعماله في مهرجانات دولية مرموقة وحققت نجاحًا نقديًا واسعًا.

ويشارك العربي في الجلسة كل من: رولا ناصر، مي زايد، وديفِك جرافر، في نقاش يُتوقع أن يقدم رؤية معمّقة حول مستقبل التعاون بين صناع السينما من ثقافات مختلفة، ودور الإنتاج المشترك في تعزيز حضور السينما العربية على الساحة العالمية.