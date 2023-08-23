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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء فرع لـ جامعة السويس في أبو رديس

فودة يستقبل رئيس
فودة يستقبل رئيس جامعة السويس

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاربعاء، الدكتور علي عطا رئيس جامعة السويس الجديد، يرافقه الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة بجامعة السويس، وهنأ المحافظ رئيس الجامعة بمنصبه الجديد متمنيا كل النجاح والتوفيق وزيادة أوجه التعاون بين المحافظة وجامعة السويس، مؤكداً على أهمية دور الجامعة وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة، وكذلك في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي.

واضاف المحافظ ان الجامعة لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التى تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها جنوب سيناء خلال المرحلة الحالية.

وتابع المحافظ خلال اللقاء آخر مستجدات أعمال إنشاء جامعة السويس فرع جنوب سيناء التي يتم إنشاؤها بمدينة ابورديس، كجامعة حكومية تضم 17 كلية يتم إنشاء المرحلة الأولى بها، و تضم 4 كليات هي التربية والتجارة والعلوم والآداب.

وأشار المحافظ أن فرع الجامعة في أبو رديس مشروع قومي للنهوض بالمواطنين، وتوفر تعليما جامعيا حكوميا لأول مرة بديلا عن الفصول الموجودة.

كما أشاد بدورها في دعم جهود الدولة في توطين أهالي سيناء ونشر التعليم الجامعي الذي يكلف الأسرة أعباء مالية في حالة السفر من جنوب سيناء إلى محافظات الوادي والدلتا للتعليم هناك.
بالإضافة الي تطوير المنطقة المحيطة بمقر الجامعة فرع أبو رديس، بالتعاون مع عدة جهات منها جهاز تعمير سيناء وصندوق التنمية الحضرية.

حضر اللقاء الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والننفيذ والمتابعة، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ عن جنوب سيناء. .

رئيس جامعة السويس

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فودة يستقبل رئيس جامعة السويس شرم الشيخ

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