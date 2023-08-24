كاتبة صحفية: زوجى إخوانى وارتبط بـ 11 سيدة عرفيا باسم الدين.. فيديو

قالت ناهد إمام الكاتبة الصحفية، إن زوجها من الجماعة الإسلامية أخبرها بأنه تزوج 11 مرة ما بين زيجات رسمي وعرفي.



وأضافت ناهد إمام خلال لقاءها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "كنت أعتقد أنني الزوجة الخامسة في زيجاته، لأنه كان يمتلك أطفالاً من أربع سيدات، فقلت ربما يكون أنه طلق إحدى زوجاته، لكنه قال إنه تزوج 11 سيدة".

الخضوع والإذعان



وأوضحت أن الفكرة الإسلامية التي تم زراعتها بداخلي هي التي جعلتني بهذا الخضوع والإذعان، لافتة إلى أنه كان مدرب على شيئين؛ استخدام الدين في جذب الضحية، حيث كان يبدو كأنه الرجل التقي، وفي نفس الوقت مدرب على التعامل اللطيف مع النساء، معقبة: "وقعت في فخ عظيم جدًا".



ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.