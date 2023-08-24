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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان أحمد سعد في ختام حملة Summer Switch

أحمد سعد
أحمد سعد

تحت شعار "Summer Switch" يقدم الفنان أحمد سعد حفلة كبيرة يوم 26 أغسطس الجاري.

نجحت حملة "Summer Switch" في خلق تجربة صيفية مثيرة، حيث تضمنت التجربة انطلاق عرض الكوميديا الارتجالية باستضافة إسلام فوزي لأول مرة يوم 28 يوليو. وفي 2 أغسطس، قامت فرقة ديسكو مصر بتقديم حفل موسيقي ممتع، هذا بالإضافة الى عرض  استعراضي Disco Parade متماشياً مع روح ورؤية الحملة الصيفية. وفي 11 أغسطس تم تقديم عرض "فلاش موب" مشاركاً الزوار في رقصات استعراضية. واحتفالاً بختام الحملة الصيفية، سيتم استضافة الفنان أحمد سعد يوم 26 أغسطس، وسط ترقب كبير لختام مميز يترك للحاضرين ذكريات دائمة عن هذه الحمة الصيفية المتميزة.

جذبت الحملة الصيفية مجموعة كبيرة من العائلات والشباب، كوجهة مفضلة تساهم في خلق ذكريات سعيدة، حيث تضمنت حملة Summer Switch مجموعة متنوعة من الأفكار الإبداعية والديكورات الفريدة التي نشرت أجواء الصيف المليئة الحيوية.

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