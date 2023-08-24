أخبار الفن| أسما شريف منير تحلق شعرها.. عيد ميلاد مصطفى كامل.. تصريح مثير لـ ليلى عز العرب

أسما شريف منير تحلق شعرها.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها عيد ميلاد مصطفى كامل، تصريح متثير لـ ليلى عز العرب، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

احتفل الفنان مصطفى كامل، مساء أمس الأربعاء 23 أغسطس بعيد ميلاده الـ 53 في أحد الأماكن العامة بحضور الاصدقاء والمقربين.

ونشر مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- مقطع فيديو قصير، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها مع الفنان إيهاب توفيق، الذي قام بالغناء في عيد الميلاد.

قالت الفنانة ليلى عز العرب، إنها تهتم كثير بالهوية المصرية وحضارتها القديمة، وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلامية سهير جودة، عبر شاشة «النهار»، وعُرضت اليوم الأربعاء، أن هناك 130 ألف كلمة متداولة حاليا تنتمي إلى اللغة المصرية القديمة، مشيرة إلى أن المصريين هم أنقى عرق جيني.

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن بداية عملها فى المجال الفني، قائلة: بدأت العمل في التمثيل وأنا عمري 55 سنة، إذ كنت أعمل قبل ذلك في قطاع البنوك.

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديد لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة علي الزيرو ، مما اثارالجدل و دهشة عدد كبير من المتابعين.

يحل اليوم الخميس 24 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة أمينة رزق، التي في 15 أبريل عام 1910، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2003، عن عمر يناهز الـ 93 عاما.

وقدمت أمينة رزق، العديد من الأعمال الفنية التى ظلت محفورة فى وجدان المشاهد العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة والإعلامية أسما شريف منير، بعد حلاقة شعرها بالماكينة الكهربائية، ونشرها الفيديو عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صوراً برفقة والدها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.