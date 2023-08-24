معرفش أقعد بدون شغل.. ليلى عز العرب: أنا مكسبتش من التمثيل

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، عن بداية عملها فى المجال الفني، قائلة: بدأت العمل في التمثيل وأنا عمري 55 سنة، إذ كنت أعمل قبل ذلك في قطاع البنوك.

وأضافت عز العرب خلال مقابلة مع برنامج «الستات» عبر شاشة «النهار»، اليوم الأربعاء، إن دخلت مجال التمثيل في عام 2002، مشيرة إلى أن هذه الفترة كانت على سبيل التجربة، إذ كانت تعمل أيضًا في نفس الوقت بقطاع البنوك.

وعن خوفها من قرار التفرغ لمجال الفن وترك العمل بالبنوك، قالت إنها لم تكن تخشى من الأمور المادية، ولكنها كان خوفها الأكبر هو أن تكون متوهمة بشأن موهبتها الفنية، متابعة: «مكسبتش من التمثيل قد ما كسبت من البنوك، لحد النهارده، رغم إني محترفة المهنة من سنة 2009».

وأكملت عز العرب: «معرفش أقعد من غير شغل، مش عشان العائد المادي، أنا مدمنة شغل، لما بكون بشتغل ده بيظبط حياتي، هي طبيعة».

نشأة ليلى عز العرب

درست ليلى عز العرب في كلية التجارة، وتخرجت منها في سن الـ19 وتحديدًا عام 1967، وعملت بمجال البنوك لمدة 37 عامًا، أي في الفترة ما بين تخرجها وحتى عام 2005، ثم عملت بمشروع تطوير سكك حديد مصر التابع لوزارة النقل المصرية حتى 2011.

ولأن ليلى عز العرب ورثت حب الفن، فقررت أن تترك مجال عملها التي استمرت فيه لعدة عقود من عمرها، ثم اتجهت إلى التمثيل، فجدها هو الملحن أبو العلا محمد - مكتشف كوكب الشرق أم كلثوم - لذا كان شغفها الأول بالفن.

عائلة ليلى عز العرب

في العام قبل الماضي، حلت الفنانة ليلى عز العرب ضيفة مع الإعلامى أحمد سالم فى برنامج “لحظات جريئة” المذاع "على قناة "القاهرة والناس "، وتحدثت عن دور والدها فى حياتها العملية.

قالت "عز العرب"، خلال لقائها فى برنامج “لحظات جريئة” إنه بعد انتهائها من الدراسة فى فنون مسرحية وحصولها على البكالوريوس طلبت من والدها الالتحاق بمعهد السينما و لكنه رفض.

ليلى عز العرب في شبابها

أضافت ليلى عز العرب، أن والدها رفض أن تعمل مقدمة برامج سواء تلفزيونية او إذاعية أو مصممة أزياء،موضحة أنها كانت تحب مجال الأزياء جدا.

أوضحت، أن فى تلك الفترة لم يكن هناك دورات تدريبية تعلم تصميم الازياء و طلبت من والدها السفر معه إلى باريس لأخذ دورات تدريبية فى تصميم الملابس و لكنه رفض أيضا.

وأكدت، أنها لا تشعر بالحزن او الندم تجاه قرارات والدها و رفضه لكثير من المجالات التى كانت تتمنى العمل فيها ، معقبة: "العقل بيقول كان ممكن اخد الفرصة بدرى و أفشل".