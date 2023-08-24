مسؤول إسرائيلي يتوقع عقد اتفاق سلام مع دولة عربية مطلع العام المقبل

قال مسؤول إسرائيلي كبير، إنه تم إحراز "تقدم" في المحادثات بين دولة عربية والولايات المتحدة، بعد ثلاث زيارات قام بها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان للبلاد. مضيفا "نحن نتحدث عن اتفاق سلام بين الدولة العربية وإسرائيل العام المقبل، ربما في بداية العام".

وبحسب المسؤول، فإن المحادثات بين الدولة العربية والأمريكيين تتركز حول إيران في إطار الأدوات التي سيحصل عليها الدولة العربية من الأمريكيين، التي ستحميهم من إيران.

وتطلب الدولة العربية من الولايات المتحدة إنشاء تحالف دفاعي، الأمر الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين (67 عضوا في مجلس الشيوخ).

وفيما يتعلق بالمسألة النووية المدنية، التي أثارت الكثير من الأسئلة في تل ابيب - قال المسؤول الإسرائيلي إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ذهب بعيداً في مقابلته مع قناة PBS ، وذلك خلافاً للانطباع الذي احدثته كلماته - فإن إسرائيل لم تعط الموافقة على الأسلحة النووية المدنية للدولة العربية. وأضاف: "كان ديرمر سريعًا جدًا".





وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية – على حد قوله "لا يوجد حتى الآن أي مطالب ملموسة من إسرائيل." ويبدو أن كل شيء سيركز في النهاية على المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، والتي ستأتي من الدولة العربية والأمريكيين، وليس بالضرورة على مطالب ملموسة من إسرائيل مثل تجميد البناء الاستيطاني - وهو ما تعارضه إسرائيل أيضًا بسبب التركيبة الحالية للحكومة.

في غضون ذلك، قال مستشار الأمن القومي سوليفان في مؤتمر صحفي في واشنطن إنه من غير المتوقع الإعلان عن التقدم في المحادثات مع دولة عربية قريبا. وأضاف "يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية ولا تزال هناك مسافة يجب عبورها. نحن نتشاور مع دولة عربية والإسرائيليين". وفيما يتعلق بالملف النووي المدني، قال: "سنترك الأمر للقنوات الدبلوماسية - بالطبع، في هذا السياق سنحتاج إلى موقف لجنة الطاقة الذرية". وأضاف: "السلام بين الدولة العربية وإسرائيل سيكون صفقة كبيرة. وسنفعل ذلك بالطريقة الأكثر فعالية".