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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي يترأس وفدا برلمانيا رفيع المستوى لزيارة الصين

العسومي ورئيس البرلمان
العسومي ورئيس البرلمان الصيني

يتوجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة الصينية "بكين"، تلبيةً للدعوة الواردة من معالي السيد تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (رئيس برلمان جمهورية الصين الشعبية)، وذلك لإجراء مباحثات رسمية حول سبل تعزيز العلاقات العربية الصينية، خاصةً على المستوى البرلماني.

 

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات لوفد البرلمان العربي مع كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي وبرلمان الصين، لوضع إطار مؤسس ومستدام للعلاقات البرلمانية العربية الصينية، التي تستند إلى العديد من القواسم الثقافية والحضارية المشتركة، فضلا عن العديد من المصالح الاستراتيجية المتبادلة.
 

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