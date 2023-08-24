كتبتها فى يومين.. عصام شعبان يكشف كواليس أغنية «فى كتير حلوين» لراغب علامة

‏قال الشاعر والملحن عصام شعبان، إنه قام بكتابة أغنية للفنان راغب علامة وهي أغنية "في كتير حلوين".

وأضاف “شعبان”، ‏خلال حوار مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن الملحن عبده سليم تواصل معه وأبلغه أنه يريد عمل أغنية للفنان راغب علامة واتفقا على ذلك.

وأوضح أنه كتب الأغنية في يومين فقط ومن ثم أرسلوها إلى مدير أعمال راغب علامة وهو شقيقه، ولكن للأسف أبلغهم أنهم انتهوا من الألبوم بالكامل.

الفنان راغب علامة

‏وأكد أن راغب علامة عندما استمع إلى الأغنية أعجبته بشدة وقرر أن يدخلها إلى الألبوم وقرر أن يقوم بتصويرها فيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا.