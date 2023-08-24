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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رميت كل حاجة ورا ضهري.. أسما شريف منير تكشف كواليس قص شعرها |تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو كشفت فيه عن سر حلاقتها لشعرها كاملًا. 

ونشرت أسما شريف منير الفيديو وعلقت عليه قائلة: شعري بقاله فترة بيقع جامد.. ده غير إنه من كتر العمايل اتحرق وبقى مش صحي خالص.. غير الغدة وتأثيرها عليه.

وتابعت أسما شريف منير: قرّرت أنفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفس أخده، أبدأ من جديد وأحرر نفسي وأفتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جدًا بس حسسني بقوة وتفاؤل.

وأضافت أسما شريف منير: رميت ورايا حاجات كثيرة أوي وبمجرد غني شلت شعري قلبي بقى بيدق جدًا وبعديها حسيت أني مليانا ادرينالين، خطوة جريئة ومرعبة بس حسة إني طالعة منها بدرس.

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وتابعت أسما شريف منير عارفة إن في ناس كتير هتهاجمني بس أنا فرق معايا إحساسي بالراحة اللي أنا حسها دلوقتي عادل هالإحساس ده مش هحسه غير مرة، بكره هتشوفوا النتيجة الأخيرة.

نشرت أسما شريف منير، فيديو جديدًا لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. 

 

وظهرت أسما شريف منير، وهي تقص شعرها بماكينة حلاقة.

وقالت "أسما"، في مقطع فيديو عبر خاصية الـ"ستوري" عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام": "القرار مش سهل خالص.. وحاسة إن أنا ببتدي حاجة جديدة من الأول، وشعري كان بيقع لأن أنا عندي الغدة وهي مش متظبطة فكان بيقع كتل".

أسما شريف منير أسما شريف التواصل الاجتماعي انستجرام شريف منير

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