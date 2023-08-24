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رئيس التحرير
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برلمان

رضا فرحات: انضمام مصر إلى تجمع البريكس دفعة كبيرة للاقتصاد

رضا فرحات نائب رئيس
رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن دخول مصر ضمن مجموعة البريكس دفعة قوية للاقتصاد المصري، وخطوة هامة ومهمة له، حيث يعتبر تجمع البريكس من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والآن بمشاركة مصر.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الخطوة فرصة كبيرة لمصر لتعزيز اقتصادها وتوسيع قاعدة تجارتها الخارجية، وانضمام مصر للبريكس يعني أنها ستكون جزءًا من سوق ضخمة تضم أكثر من 40% من سكان العالم، وتمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتابع: “وهذا يعني أن مصر ستتمتع بفرص تجارية هائلة وتوسع في الصادرات والاستثمارات، بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد مصر من التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع”.

ولفت إلى أن التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ستعزز النمو الاقتصادي وتعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق العالمية، علاوة على ذلك، ستسهم هذه الخطوة في تعزيز السياحة والاستثمار في مصر.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن تجمع بريكس يعتبر واحدًا من أكبر الوجهات السياحية في العالم، وبالتالي ستزيد الفرص السياحية وتدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

واستطرد: “كما أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز التكنولوجيا والابتكار في مصر من خلال التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في التجمع، وهو ما سيسمح لمصر بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات في مجالات مختلفة مثل الطاقة والصناعة والزراعة والتكنولوجيا الحديثة”.

وأوضح فرحات أن انضمام مصر لتجمع البريكس يعد دفعة كبيرة للاقتصاد المصري ستتيح لمصر فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دول أخرى قوية، وستعزز هذه الخطوة النمو الاقتصادي وتعزز مكانة مصر في الساحة الدولية.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن “التحديات التي نواجهها في العالم اليوم تتطلب منا العمل المشترك والابتكار في مجالات الاقتصاد والتجارة، ويجب أن نعمل سويًا لتعزيز التجارة العالمية العادلة والمستدامة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعليم وتطوير المهارات”.

ولفت إلى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرأت المشهد الدولي مبكرًا وتعاملت معه باستباقية، بما أهل مصر لاستعادة جزء كبير من مكانتها الإقليمية والعودة مرة أخرى إلى الساحة الدولية من الباب الكبير. 

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