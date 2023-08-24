عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل إقامته.. حفل ليلة الدموع يتصدر «إكس»

ليلة الدموع
ليلة الدموع

تصدرت حفلة الدموع مؤشرات البحث علي موقع “إكس"  (تويتر سابقًا)، وذلك قبل ساعات من إقامتها في المملكة العربية السعودية. 

واحتل هاشتاج حفل ليلة الدموع المركز الأول ضمن مؤشرات البحث على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إكس”. 

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وآدم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر إقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس. 

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

عاد من الموت.. فنان سوري يكشف ما شاهده بعد توقف قلبه

 

كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على فيسبوك: «الحقيقة لم نكتفِ من أداء الفنان الكبير محمد الحلو، لذلك وجهت شركة بنش مارك الرائدة، بعمل حفلة طربية يوم 1 سبتمبر في المملكة

وأحيا الفنان الكبير محمد الحلو، حفلا غنائيا ساهرا له مساء يوم الأربعاء 16 أغسطس، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تحت عنوان «كاسيت 90»، وذلك ضمن حفلات صيف جدة 2023.

وقدم محمد الحلو، في بداية فقرته بالحفل أغنية تتر مسلسل “ليالي الحلمية”,، كما قدم أيضا أغنية تتر مسلسل “زيزينيا”، وفيها استبدل مقطع: «عمار يا إسكندرية» بجملة: «عمار يا سعودية»، موجها الشكر للمستشار تركي آل الشيخ، قائلا: «ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير».

حفل ليلة الدموع رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية حفلات صيف جدة هيثم شاكر المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

ترشيحاتنا

لأسباب صحية.. لاعب الزمالك السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

الإمام الأكبر يؤكد استعداد الأزهر لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية في اليابان

جعلته يلف الشوراع.. أم كلثوم تحرق قلب القصبجي على الفلوس

رئيس جامعة المنصورة: صرف 75 ألف جنيه لأسرة سائق توفي في حادث

رئيس بوروندي: التحالف مع بريكس هو الطريق لتعزيز المشروع الجماعي وتوسيع قاعدة الأصدقاء

رفضت ضم كهربا.. 22 تصريحا ناريا من محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

أمريكا.. فيديو لمداهمة شرطية تتسبب في نهاية مأساوية لصحفية باليوم التالي

بعد استقالة مجلس الإدارة.. محامي كهربا يكشف عن مفاجأة تخص غرامة الزمالك

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ