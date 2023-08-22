عاد من الموت.. فنان سوري يكشف ما شاهده بعد توقف قلبه

كشف الفنان السوري راكان تحسين عن تفاصيل عودته للحياة بعد توقف قلبه لدقائق ، نتيجة تعرضه لانسداد بالشرايين الرئيسية بالقلب ، حيث تم استخدام صدمات كهربائية قوية لانقاذ حياته .

وقال الفنان السوري راكان تحسين فى تصريحات تليفزيونية : أخدوني بشكل سريع على المستشفى، وفي لحظة لما الممرض بيفك لي زرار القميص، ببص لفوق خلاص بدي أموت ولفت راسي، توقف القلب دقيقتين، وأنعشوني لكن بعد ما كسرولي صدري، صار ضرب على الصدر بعد ما يشتغل، فوقت على وجع بصدري، ودفعت الدكتور.

وتابع راكان تحسين : ذاكرتي كانت مشوشة بشكل كبير للغاية ، لكن بتذكر أني فوقت على آمال فظيعة، الدكتور قالي الحمد لله رجعت أحسن من الأول، وكل اللي حصل بسبب انسداد في شرايين القلب الرئيسي، قالي كان ممكن يصير معك مشكلة، لكن الحمد لله عدت على خير، الأول لو كنت أطلع الطابق العلوي من منزلي أنهج وأتضايق.

وري راكان تحسين ما حدث خلال الدقيقين : شوفت كل أهل بيتي دفعة واحدة نفر نفر، شعور صعب ما عم بفكر في حالي، خلاص بدي أترك الدنيا يا الله، خايف ماما وبابا يحصلهم شيء إخواتي شو راح يصير بيهم، نسيت حالي.. ونادين أختي أكتر واحدة زعلت عشانها، لأنها كانت مسافرة وبعيدة فشلت همها.

