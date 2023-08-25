شرب لبن بدون غليانه يعرض طفلك للإصابة بـ البروسيلا

يعد اللبن مشروبا أساسيا في الحياة التي تمد الجسم بالفيتامينات والكالسيوم .

ولكن انتبه عند شرب اللبن فإن كوب لبن نظيف يساوي حياة خالية من البروسيلا.



أكدت الدكتورة البيطرية سماح نوح أن الحمي المالطية أو المتموجة أو حمى بانكز أو حمى الحليب البروسيلا من ضمن أخطر ٢٠٠ مرض معد ينتقل من الحيوان إلى الإنسان عن طريق الفم أو التعرض للمادة الموجود عليها الميكروب لأنها تفرز مع لبن أو بول أو سوائل رحمية أو لعاب أو التلامس المباشر مع الحيوان المصاب.

لذلك فان المواد اللي ممكن تكون ملوثة بالبكتيريا دي وتسبب عدوي

:اللبن الغير مبستر يعني ما غليش كويس بشكل صحيح وبعض المنتجات التي تصنعت تحت ظروف سيئة دون بسترة

كمان لو اللحمه نصف سوا ومصاب اللي هي مثلا مشوية بس نية او مش مسلوقة او لحم مصنع منه اي منتجات غير مكتمة السواء

الميكروب ده بيموت عند درجة 70 درجة مئوية والغليان عند 100 يبقي الغليان افضل

وبنعتبر تلوث اللحم حالات نادرة بس احنا لازم نكون في الامان ليه

اساسا اكتر اجزاء تصاب في الحيوان هي الجهاز التناسلي والضرع والغدد الليمفاوية والمخاصي في الذكور وقد يتركز الميكروب في احدي اعضاء الحيوان زي كبد او طحال مثلا ودي يتم اعدامها فور الذبح ويصرح باللحم بعد ختمه بختم العوارض ولذا للامان الغليان هو الافضل

فتره حضانه الميكروب ده من 7الى 30يوم وبعد كده بتبدا الاعراض ف الظهور .علي الانسان

اللى هى :

1-صداع

2-درجات الحراره تبدا تعلى وبعد كده تبقى طبيعيه وترجع عاليه تانى وتنخفض وترتفع بشكل متموج



3-كمان اهم صفه العرق الكثير بالليل وحتي لو تحت المراوح

يعني تقوم تلاقى السرير مكان نومك كله عباره عن مياه ولها رائحه وحشه كمان التهاب جامد في الفقرات القطنية تحس بوجع يشبه وجع الغضروف

تعب في العين واعراض تشبه الانفلوانزا الحادة

اما الجزء الأهم وهو خطورتها ايه

العلاج بيغيب شهور وحتي لو العرض زال فالميكروب ممكن يفضل كامن جو دة الجسم وتحت اي ظروف سيئة ترجع ظواهر الاصابة تاني

أولا.. بتأثر على المرأه الحامل ممكن جدتتعمل إجهاض للجنين خاصة في حالات ارتفاع الحرارة دون علاج

ثانيا اما المرأه غير الحامل بتفضل شايله البروسيلا لغاية ماتحمل حتي لو زال العرض فقد تسبب موت مبكر للجنين ثم اجهاض

ثالثا.. بالنسبه للرجل ارتفاع درجة الحراره والتهاب خصيتين او ضمورها كليا وبالتالي هناك احتمال اصابة بالعقم .

طيب في حالة حدوث الإصابه ايه هو العلاج ؟

ال دوكسيسيكلين حلو جدا ف الحلات دى

ومعاه اما الريفامبين لمده 6اسابيع

او استربتومايسين لمده 2-3اسابيع والاهتمام بكل ما يصفه الطبيب المعالج طبعا مع راحة كاملة

اما الوقايه منها

عدم الاحتكاك بحيوان مصاب

غليان اللبن بشكل صحيح وسليم بالتقليب المستمر لمدة ١٥ دقيقة

منتجات الالبان ذات الصلاحية الجيدة ومن مصادر موثوق بها

سلق االحوم جيدا

طب مثلا موضوع الجبنة القريش والسمنة والقشطة

الجبنة هتتعمل من لبن رايب هو لبن حامض الوسط لتكوين حمض اللاكتيك اللي هو شرش وهو قادر علي التأثير عليها الي جانب تفريز الجبن بجزء من الشرش اسبوع وبعدها تخرج من التجميد علي محلول الملح 5%

كذلك السمن والقشطة واللي عامة بنستخدمهم في معجنات او اكلات تدخل فرن او تتعرض لنار ..مافيش مشاكل

في حالة ظهور اي من اعراضها لازم التوجه الفوري لمستشفي الحميات وطبعا بيتم عمل تحاليل وفحص لجميع افراد الاسرة االي منها المصاب

