عقب انضمام مصر لـ«بريكس».. بوتين يُعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إلغاء الاعتماد على الدولار الأمريكي في التعاملات الاقتصادية لا رجعة عنه، خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة بريكس الاقتصادية.

وأضاف "بوتين" أن هناك جهودًا تُبذل لتطوير آليات فعّالة للتسويات المتبادلة والرقابة النقدية والمالية وبناءً عليه فإن حصة الدولار الأمريكي في عمليات الاستيراد والتصدير ضمن مجموعة البريكس ستأخذ انخفاضاً متزايداً بنسبة 28.7% من التعاملات فقط.

وجاء ذلك، قبل قبول عضوية كل من مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران في مجموعة بريكس في يناير المقبل في عام 2024.

وبهذا الوعد يفتح الباب أمام إمكانية الاعتماد على العُملات المحلية خلال معاملات دول أعضاء مجموعة "بريكس".

وباعتبار مصر أصبحت من دول أعضاء بريكس يمكن أن يتحوّل لواقع ويمكن لمصر أن تستخدم عُملتها المحلية في التبادلات التجارية مع دول أعضاء المجموعة.