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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 100 مليون جنيه.. إحلال وتجديد محطة مياه طهطا السطحية والسكساكا بسوهاج

صدى البلد

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج اعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا بمركز طما بقيمة ١٠٠ مليون جنيه.

وأضاف المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا تبلغ تكلفتها ٨٥ مليون جنيه، والتى تغذى مدينة طهطا لرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتصل طاقتها التصميمية ٣٤ الف متر مكعب لكل يوم.

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مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

ونوه بأن إحلال وتجديد محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما بتكلفة تبلغ ١٥ مليون جنيه والتى تغذى مدينة طما وقراها بطاقة تصميمية ٨٥ ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم ٣٥٠ ألف نسمة، وأن تلك الأعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الاستثمارات واستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أن أعمال الاحلال والتجديد للمحطات تتمثل فى ترميم المروقات وآبار التوزيع من الداخل وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبه ومنظومة حقن الشبه، وكذلك خط حقن الكلور الابتدائى والنهائي.

وأشار إلى إحلال وتجديد عنبر مهمات الكلور وإحلال وتجديد الخزانات الارضية هذا بالاضافة الى إحلال وتجديد المعامل ومبنى الكيماويات وتوفير احدث الاجهزة المعملية وتوريد وتركيب محركات كهربائية قدره ١٨٠ حصان وكذلك إحلال وتجديد الطلمبات المرشحة.

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