الإفتاء تعلن ضوابط حجز موعد الفتوى والرد على الأسئلة .. تعرف عليها

حددت دار الإفتاء المصرية ضوابط جديدة لحجز موعد الفتوى سواء بالحضور أو بالتسجيل الالكتروني، حيث أكدت على ضرورة..

◦ يمكنكم من خلال النافذة حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء المصرية

◦ يجب الحضور في الموعد المحدد ، وفي حالة التخلف عن الموعد يعتبر الموعد لاغيا

◦ عند التأخر عن موعد الحجز المحدد مسبقًا مع إدارة الفتوى الشفوية يلغى الحجز ويمكنكم حجز دور عادي مثل المستفتيين الحاضرين ويكون الدور حسب أسبقية الحضور.

◦ مسائل الطلاق يجب حضور الزوج بنفسه

◦ متطلبات عقد جلسة النزاع: يجب حضور أطراف النزاع والاوراق المتعلقة بموضوع المنازعة.

لحجز موعد فتوى من خلال الرابط اضغط هنا