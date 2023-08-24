الإفتاء تعلن ضوابط حجز موعد الفتوى والرد على الأسئلة .. تعرف عليها

حددت دار الإفتاء المصرية ضوابط جديدة لحجز موعد الفتوى سواء بالحضور أو بالتسجيل الالكتروني، حيث أكدت على ضرورة..
◦ يمكنكم من خلال النافذة حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء المصرية
◦ يجب الحضور في الموعد المحدد ، وفي حالة التخلف عن الموعد يعتبر الموعد لاغيا
◦ عند التأخر عن موعد الحجز المحدد مسبقًا مع إدارة الفتوى الشفوية يلغى الحجز ويمكنكم حجز دور عادي مثل المستفتيين الحاضرين ويكون الدور حسب أسبقية الحضور.
◦ مسائل الطلاق يجب حضور الزوج بنفسه
◦ متطلبات عقد جلسة النزاع: يجب حضور أطراف النزاع والاوراق المتعلقة بموضوع المنازعة.
لحجز موعد فتوى من خلال الرابط اضغط هنا