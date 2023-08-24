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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. المنشد "عامر التونى" يحيى الليلة التاسعة لـ "صيف الإنتاج الثقافى"

عامر التوني
عامر التوني

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تحيى فرقة المولوية بقيادة المنشد الدكتور عامر التونى، الليلة التاسعة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء غد الجمعة ٢٥ أغسطس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويقضى جمهور المسرح وقتا مع مجموعة من الأغانى فى حب الله ورسوله، إلى جانب الإنشاد الدينى، يشدو بها الفنان الدكتور عامر التونى مؤسس فرقة المولوية، والتي حاول من خلالها طرح التراث المولوى المصري على الساحة العالمية، ليؤكد للعالم أجمع أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية .

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يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .

الدكتور عامر التونى الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التراث المولوى المصري دكتورة نيفين الكيلاني ساحة مركز الهناجر للفنون صيف الإنتاج الثقافى قطاع شئون الانتاج الثقافي

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