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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة للحصول على الماجستير باعتماد بريطاني

اطلاق برنامج منحة
اطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة

احتفلت الاكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن (IARS)، ومؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر في 23 أغسطس بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، بالإطلاق الرسمي لبرنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة. 

ويعكس هذا الحدث الالتزام القوي للمؤسستين بتقديم تعليم عالي الجودة وتعزيز التنمية المستدامة، وبناء جيل جديد من المحترفين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بفعالية وكفاءة في القطاع الخاص بمصر.

اطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة

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برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة  ((SDGs Champions Scholarship هو برنامج منح لدراسات ماجستير في إدارة الأعمال  (MBA) بالتعاون مع أكبر جهات الاعتماد والجامعات بالمملكة والمتحدة. 

وتمتد مدة البرنامج لمدة عامين، حيث سيتمكن الملتحقون بالبرنامج من خلال دراستهم من دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخدمة المجتمعات في مصر وحول العالم. 

وتعد هذه خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لدفع التغيير ذي الأثر لتطبيق أهداف التنمية المستدمة عالمياً. 

يعكس التعاون بين الاكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن (IARS) ومؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر رؤية مشتركة لدعم التعليم والاستدامة لخلق مستقبل أفضل للجميع.

اطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة

وفي إطار إطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة، تم تكريم أربعة من الخريجين الاستثنائيين والذين يتولون مناصب قيادية الآن في مصر، وهم حنان الريحاني، الرئيس التنفيذي لجامعة السويدي للتكنولوجيا وأكاديمية السويدي التقنية، والمهندس سيف الديمرداش، نائب رئيس شركة شنايدر إلكتريك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشريف سلامة، الرئيس التنفيذي لقطع المخاطر في مصرف مايفير( (CIB – Keny، ويمنى سعد، مدير مشروعات استراتيجية بشركة  أورنج مصر. 

وقد أتى هذا التكريم في إطار تميز هؤلاء القيادات خلال رحلاتهم المهنية، وقدرتهم على تحويل رحلاتهم التعليمية إلى قصص نجاح ملهمة، ما يجسد تميز التعليم البريطاني وقدرته على تزويد الخريجين بالمهارات للتفوق في مساراتهم المهنية والمساهمة في المجتمع.

اطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة

وقال السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي: "يعد احتفال اليوم شهادة أخرى على براعة برامج التعليم والمنح الدراسية البريطانية، حيث نفخر برؤية مئات المصريين يوسعون معارفهم ومهاراتهم لدعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. اليوم، نحتفل بانضمام مجموعة جديدة من حاصلي المنح إلى عائلة الأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن، كما نكرم الخريجين السابقين، الذين يحدثون فرقا حقيقيا، ويتولون مناصب قيادية، كذلك نشجع الآخرين على التقديم، إنني أتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا مع مصر في مجال التعليم".

وأعربت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي لمؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة - مصر، عن فخرها بإطلاق برنامج المنحة وقالت: "تشمل مهمتنا الأساسية تعزيز جهود القطاع الخاص في مجال الاستدامة، ويعد تزويد القادة المستدامين المختارين بالخبرات والمعرفة ركيزة أساسية في سعينا لتعزيز التزام مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة، من خلال ذلك، نمكن القطاع الخاص من المشاركة بفعالية كجهة أعمال مسئولة".

اطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة

وقال كريم الصفتي، المدير الإقليمي - للأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن: "نشعر بالفخر في إطلاق برنامج منحة أبطال أهداف التنمية المستدامة. نسعى من خلال هذا البرنامج لدعم مبادرات الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر ونثني على التفاني المشترك من قبل شركاء التعاون."

واختتم الحدث في جو من الإلهام والتعاون، مؤكدًا الجهود المشتركة للمساهمة في مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا. 

حضر الحدث شخصيات مهمة من قادة الأعمال وقادة إدارة الموارد البشرية ومسئولين رئيسيين من أعضاء الشبكة المصرية لمؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

 

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