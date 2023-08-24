عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شعبان يحيى يحرز ذهبية وفضية على صعيد الرواد ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي

صدى البلد

توج شعبان يحيى الدسوقي لاعب منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي ، بالميدالية الذهبية على صعيد الرواد ، والميدالية الفضية بالمجموع للرواد ، باليوم الثالث ببطولة العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها إمارة دبي بالامارات العربية المتحدة حاليا وتستمر منافساتها حتى 30 أغسطس الجاري. 

 

وكان شعبان يحيى ومحمود صبري قد خاضا  منافسات وزن 72 كجم ،وإحتل محمود صبري المركز الرابع بالميزان ، فيما إحتل شعبان يحيى الدسوقي المركز السادس بالميزان. 

وكان منتخبنا الوطني قد أحرز 9 ميداليات بواقع  3 ذهبيات ،،3 فضيات و 3  برونزيات ، في أول يومين بالبطولة.

ويشارك منتخبنا الوطني لرفع الأثقال الباراليمبي في البطولة بـ 19 لاعبا ولاعبة : 

 8 لاعبات هن : أميمة عمر وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، و صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية فكري وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86كجم.

و 7 لاعبين هم: طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام منجي وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم.

ويترأس بعثة منتخبنا الوطني في بطولة العالم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من عبد المنعم صلاح مديرًا فنيًا لمنتخب الكبار، هاني محمود مدربًا عامًا لمنتخب الكبار، محمد عزت مديرًا فنيًا لمنتخب الناشئين، وعماد الدين بهجت مدربًا وقائم بأعمال الإداري .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مفاجأة بسعر الدولار.. مصر وهذه الدول تبدأ خطة القضاء على الأخضر| بريكس تتحرك

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

وفقا للدستور.. وزير العدل يعرض على السيسي 3 ترشيحات لشغل منصب النائب العام| فيديو

ترشيحاتنا

بعد انضمام الدول الجديدة لبريكس.. روسيا تعلن موقف إلغاء التعامل بالدولار

ضخ طاقة تعاون كبيرة|رئيس الوزراء الهندي يوجّه رسالة للأعضاء الجُدد بـ «بريكس»

شاهد ماذا حدث .. اعتداء ‏عامل دليفري على فتاة في عقار بالقاهرة

السفارة الروسية تهنئ مصر بمرور 80 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

قبل جلسة استجوابه.. اختفاء حاكم مصرف لبنان السابق

بعد انضمام الدول الجديدة.. وزير الخارجية الروسي يوضح حقيقة تغيير اسم «بريكس»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

فيديو

هل يفكر في اعتزال الغناء؟ أحمد شيبة أدى العمرة ويؤم المصلين «فيديوجراف»

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ