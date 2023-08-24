بتروجت تنجح في تركيب ماكينة الحفر النفقي للخط الرابع لمترو الانفاق



نجحت شركة بتروجت الذراع التنفيذي لوزارة البترول والثروة المعدنية، من تركيب ماكينة الحفر النفقي TBM لمشروع الخط الرابع لمترو الانفاق .

ونشرت صفحة مشغلي الانفاق الألمانية بالعالم العربي عن هذا الإنجاز، وهنأت فريق العمل بشركة بتروجت وشركة Herrenknecht علي اتمام المهمة بنجاح وتميز .



وستبدأ الماكينة في تنفيذ النفق الخاص بمسار خط مترو الانفاق الرابع المرحلة الاولي المساحة - حي الأشجار بطول ١٣.٥ كم حيث يعتبر الخط الرابع هو أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى