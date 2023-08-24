قبل جلسة استجوابه.. اختفاء حاكم مصرف لبنان السابق

أفادت تقارير إعلامية لبنانية، اليوم الخميس، باختفاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وتعذر على القوى الأمنية إبلاغه بموعد جلسة استجوابه أمام القضاء اللبناني في 29 أغسطس الجاري.



أكد تقرير نشره موقع "الكتائب أونلاين" اللبناني، إلى أنه "على بعد 5 أيام من موعد جلسة استجواب سلامة أمام الهيئة الاتهامية، لم يتم العثور عليه في مكاني إقامته المصرح عنهما".

واشار التقرير إلى ان "سلامة لا يزال موجودا في مكان ما في لبنان لأن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني تمنعه من مغادرة لبنان.

ومن المقرر أن يمثل سلامة أمام محكمة تحقيق في 29 أغسطس بعدما استأنفت الحكومة اللبنانية قرار تركه حرا.