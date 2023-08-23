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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. أول إجراء من رئيس الحكومة بعد سقوط مروحية للجيش

ميقاتي
ميقاتي

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون مستفسرا عن تفاصيل الحادث الذي أدى الى سقوط طائرة مروحية للجيش.

كما قدم له التعازي في الضابطين الشهيدين متمنيا للرتيب الجريح الشفاء العاجل.

وكانت صحيفة  لبنان 24 أفادت  بأن حادث سقوط طوّافة الجيش في بحمدون حصل بعد قيامها بإيصال عسكريين في مهمّة تدريبية سببه عُطلٌ مُفاجئٌ أدّى إلى سقوط الطوافة حيث تأكّدَ استشهاد عنصرين ونجاة ثالث لا يزال عالقاً داخل حطام الطائرة

وقال الجيش اللبناني في بيان له تحطّم طوافة تابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا أثناء تنفيذ طيران تدريبي ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة آخر.

 

لبنان .. عطل مفاجئ سبّب سقوط طائرة الجيش

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