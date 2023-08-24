عمل الدقهلية تعلن بدء التقديم للتدريب المجاني للشباب على المهن الحاكمة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، بدء التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظة، وذلك بـ 4 مراكز للتدريب المهنى الثابتة ، ووحدة التدريب المتنقلة التابعة لها بمدن وقرى المحافظة، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة في لقائه الأخير مع مديري المديريات بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن يحتاجها سوق العمل ،تماشياً مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، والإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب .

وأوضح حسام طلبة وكيل المديرية العمل ، أنه تم فتح باب التقديم للحصول على الدورات التدريبية بمراكز التدريب التابعة للمديرية وهي: مركز تدريب ميت غمر وعنوانه شارع الحرية بجوار مسجد فاطمة الزهراء ، على مهن التبريد والتكييف ، والتفصيل والخياطة ، والحاسب الآلي ، والنجارة ، ومركز تدريب أجا وعنوانه: شارع فهمي بجوار مبنى البريد ، على مهن التبريد والتكييف ، والحاسب الآلي ، والمشغولات اليدوية ، وإصلاح وصيانة الأجهزة الكهربية ، ومركز تدريب السنبلاوين وعنوانه : شارع عزبة صقر – أمام ورش مجلس المدينة وذلك على مهنة التبريد والتكييف ، والتفصيل والخياطة ، والخراطة ، ومركز تدريب المنزلة وعنوانه حي عرفات شلباية للتدريب على مهن التبريد والتكييف ، وإصلاح وصيانة الأجهزة المنزلية ، والنجارة ، وإصلاح وصيانة الحاسب الآلي ، واللغة المهنية، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المتوفرة بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المحمودية مركز دكرنس على مهن التفصيل والخياطة ، والسباكة الصحية ، والتوصيلات الكهربائية.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب في الالتحاق بفرص التدريب المجانية على المهن المشار إليها من خلال التقدم بمقرات مراكز التدريب الثابتة ، أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم في سن 18 إلى سن 45 سنة ، وأن مدة التدريب تتراوح من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة ،وأنه يتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

ونوه بأن الوزارة تشترط فى الحصول على دورات إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى ، مع إجراء إختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في ختام الدورة على شهادة إتمام معتمدة من مديرية العمل تؤهلهم للحصول على فرص عمل لائقة في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى .