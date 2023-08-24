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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق وسوريا يبحثان سبل تعزيز التعاون بينهما

العراق وسوريا
العراق وسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد التقي مع السفير السوري في بغداد صطام جدعان الدندح الذي نقل له تحيات الرئيس بشار الأسد.

ووفق بيان للرئاسة العراقية؛ فقد أكد الرئيس رشيد أهمية التنسيق والتعاون مع سوريا في مجال مكافحة الإرهاب والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال البيان: إن الرئيس رشيد حمل السفير الدندح تحياته إلى الرئيس الأسد وتمنياته للشعب السوري الشقيق بدوام الاستقرار والأمن والازدهار”.

وفي تصريح لمراسلة سانا في بغداد قال السفير الدندح: إنه نقل تحيات  الرئيس بشار الأسد إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد وتمنياته في تطوير آفاق التعاون والتنسيق السوري العراقي إلى آفاق واسعة.

وأكد الدندح أن اللقاء مع الرئيس رشيد كان إيجابياً ومثمراً، وجدد حرص الجانبين على الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون في جميع المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم الشعبين الشقيقين. 

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