ناقشا القضايا المشتركة.. لقاء يجمع الرئيس العراقي ووزير الخارجية التركي

التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يزور العراق حالياً في زيارة رسمية.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وسائل إعلام عراقية.

وكان قد دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تركيا لزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، أفاد بيان لمكتبه الإعلامي، أن “السوداني استقبل، صباح اليوم، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان والوفد المرافق له".

واستعرض السوداني، خلال اللقاء، "مواجهة العراقيين مع الإرهاب"، مبينا أن "الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وهذا موقف مبدئي ثابت كما نص عليه الدستور".