عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناقشا القضايا المشتركة.. لقاء يجمع الرئيس العراقي ووزير الخارجية التركي

صدى البلد

التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي يزور العراق حالياً في زيارة رسمية.


وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وسائل إعلام عراقية.

تركيا تعلن القبض على أحد عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق

وكان قد دعا رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، تركيا لزيادة الإطلاقات المائية لنهر الفرات.

ووفقا لوسائل إعلام عراقية، أفاد بيان لمكتبه الإعلامي، أن “السوداني استقبل، صباح اليوم، وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان والوفد المرافق له".

واستعرض السوداني، خلال اللقاء، "مواجهة العراقيين مع الإرهاب"، مبينا أن "الأمن والاستقرار أولوية للحكومة العراقية، وإنها لن تسمح لأي جهة أو تنظيم، تحت أي مسمى، أن يعبث بالأمن أو استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وهذا موقف مبدئي ثابت كما نص عليه الدستور".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الثانوية الفنية

لو هتشتري ذهب.. شوف الجرام وصل لكام| عيار 21 مفاجأة

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع.. عمرو مصطفى يثير الجدل: أنا صوت مصر.. سر بكاء هيا الشعيبي بسبب حملها الخامس

ننشر تفاصيل مشروع التقويم من أجل التعلم قبل إطلاقه بالعام الدراسي الجديد

روشتة الحماية من الكيانات الوهمية| نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات قبل التحاقك بها؟

رئيس حزب الوفد يكشف موعد طرح برنامجه في الانتخابات الرئاسية القادمة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ