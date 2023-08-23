تركيا تعلن القبض على أحد عناصر حزب العمال الكردستاني في العراق

أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الأربعاء، إنها حيدت عنصراً من حزب العمال الكردستاني في السليمانية بشمال العراق، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت الأناضول عن الاستخبارات التركية قولها، إن العنصر الذي تم القبض عليه خضع لتدريبات على اغتيال عناصر القوات التركية ، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع التركية د عن قتل 3 عناصر من حزب "العمال الكردستاني" رداً على مصرع جنود أتراك شمالي العراق.

ولفتت الوزارة، في بيان لها، إلى قتل 3 عناصر تم رصدهم في منطقة عملية "المخلب- القفل"، ليرتفع بذلك عدد العناصر الذين تم تحييدهم في المنطقة منذ الخميس إلى 7 ضحايا.

وقتل 5 جنود أتراك خلال اليومين الماضيين، جراء هجمات في منطقة عملية تنفذها تركيا ضد الحزب شمالي العراق أطلقت عليها "المخلب - القفل​​​​​​".